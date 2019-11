ročník hodnotenia: 2020 Dvořákovo nábr. 6, Bratislava 02/322 382 22 http://www.riverpark.sk/sk/grand-hotel, info@grandriverpark.com 5 cenová úroveň

Ak si nepotrpíte na vysoký štandard služieb, tvrdosť matracov, hrejivosť paplónov a všade prítomnú dokonalosť, noc v Grand Hotel River Park v Bratislave asi nebude nič pre vás. Ak však chcete zažiť nevtieravý luxus dotvorený všadeprítomnou jemnou vôňou, doprajte si ako odmenu aspoň jednu noc v tomto zámku komfortu. Nám sa naša návšteva páčila od momentu ako sme prešli otočnými dverami a dobrý pocit nám vydržal ešte dlhú dobu. Za jednu noc sme si tak dobre už dávno neoddýchli.

Hotel je situovaný na ľavom brehu Dunaja v komplexe River Park, v tesnej blízkosti Chatam Sófera. Okrem električiek máte v tejto lokalite zabezpečený dokonalý kľud. A keď necháte v noci zatvorené okno na izbe, nezapočujete vôbec nič. My sme si izbu rezervovali len dva dni vopred a ešte sa nám ušla izba s výhľadom na Dunaj. Rezervačná stránka hotela je prispôsobená zahraničnej klientele, takže je celá v angličtine. Systém je však prehľadný a ľahko porozumiteľný. Pri rezervácií je potrebné zadávať ako zábezpeku aj číslo kreditnej karty, ktorú následne pri ubytovaní overíte.

Proces ubytovania prebiehal rýchlo a bezproblémovo. V priebehu pár minút sme dostali všetky základné informácie a mohli sme sa vybrať do nášho kráľovstva. Ešte pred vstupom do izby upútali našu pozornosť malé svetelné piktogramy na stene pred každou izbou. Pomocou nich môže hosť napríklad informovať, že si neželá byť rušený. Výborný spôsob ako odľahčiť hotel od papieru zaveseného na kľučke.

Po vstupe do izby sme na prvý pohľad spoznali to, v čom je päthviezdičkový komfort tak odlišný. Izba bola naozaj priestranná, dominovala jej veľká king size posteľ, veľké okno s výhľadom a nesmela chýbať ani moderná tenká televízia.

K vysokému štandardu služieb hotela patrí napríklad večerná odostielka, kedy vám hotelový personál príde pripraviť vašu posteľ a izbu na večerný oddych. Zahŕňa to odostlanie postele a zatiahnutie závesov na okne. Aspoň tieto úkony sme my spozorovali.

Kúpeľňa nás svojou veľkosťou tiež očarila. Zmestila sa do nej nielen vaňa, umývadlo, podsvietené zrkadlo, ale aj priestranný sprchovací kút a toaleta oddelená sklenenými dverami od zvyšku priestoru. Vo vani ani v sprchovacom kúte sme nenašli vodovodné batérie. Našli sme však prehľadné ovládanie na pridávanie a uberanie teploty vody. Skamarátili sme sa s ním hneď na prvýkrát. Neodmysliteľné papuče a župany sme našli v skrini. V jej bočnej stene bol ukrytý aj minibar obsahujúci nealko nápoje, víno, pivo a tvrdý alkohol. Ň

Po preskúmaní celej izby sme svoju pozornosť obrátili na fitness a wellness centrum, ktoré sú umiestnené na najvyššom poschodí. Hotelové fitness sú zvyčajne zariadené základnými náčiniami medzi ktorými nechýba bežiaci pás, stacionárny bicykel, pár činiek a nejaká lavička. Tu sme našli vybavenie, ktoré zodpovedá klasickému fitness centru a najväčším plusom boli bežiace pásy otočené smerom na Dunaj.

Okrem klasických posilňovacích strojov sme našli aj špecifické pomôcky ako sú bosu a rôzne expandery. Na čo sme sa však tešili viac bolo wellness centrum. Oddýchnuť si v ňom môžete v troch saunách, dvoch vírivkách a zaplávať si môžete vo veľkom bazéne.

Výber nie je až tak ohromujúci, ale atmosféra okolo bazéna je na nezaplatenie. V celom priestore sa nachádzajú už na pohľad pohodlné kreslá s predĺženou spodnou časťou tak, aby ste si na nich mohli poležať.

Celému priestoru dominuje výhľad na lesy v Petržalke a na Dunaj. Asi to navodzuje takú kľudnú atmosféru. V celom wellnesse máte k dispozícií čistú vodu, prípadne si môžete u usmiatych zamestnancov objednať aj niečo alkoholické.

K dispozícií sú aj rôzne druhy masáži, zábalov a procedúr. Na výber je naozaj neobmedzené množstvo služieb. A čo považujeme za najväčšie plus je otváracia doba. Prístup do wellnessu je totiž možný už od 7.00 h ráno a zatvára sa o 23.00 h. A dokonca od 20.00 h majú do priestoru vstup povolený len dospelí. Ako hotelový hosť máte možnosť navštíviť wellness centrum počas jednodňového pobytu dvakrát, čo otváracie hodiny umožňujú absolvovať aj v deň vášho odchodu. My sme neváhavali a túto možnosť sme využili.

Hotelové raňajky síce nie sú v cene ubytovania, ale priplatiť si ich je dobrý nápad. Už pri vstupe vás čaká malá porcia čerstvého smoothie a výber jedla v reštaurácií je naozaj bezkonkurečný. Nájdete tu všetko, po čom väčšina ľudí túži.

Sú tu neodmysliteľné párky (tri druhy), opečená slaninka, praženica, cornflakes, ovsené vločky, jogurty, údenný losos, zelenina a veľa iného. Hotel neopomenul ani špeciálne potreby svojich hostí a nájdete tu dia produkty. Na stole nás čakala aj kartička s raňajkovým menu a môžete si objednať rôzne druhy omeliet, palacinky či lievance. Tieto raňajky splnili všetky naše predstavy a boli dokonalým zakončením našej návštevy.

Zhrnutie:

Plusy: príjemné prostredie a personál, vysoký štandard služieb

Mínusy: počas našej návštevy žiadne

