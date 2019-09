AquaCity Riverside

ročník hodnotenia: 2020 Športová 1397/1, Poprad 052 78 51 888 www.aquacityhotel.sk 3 cenová úroveň

Pokiaľ máte v rodine futbalového fanúšika a chcete mu dopriať neočakávaný zážitok, ubytujte ho v hoteli Riverside v Poprade. Nielenže sa hotel nachádza priamo v areáli Národného tréningového centra Slovenského futbalového zväzu, ale ubytovaní budete rovno v útrobách tribúny.

Ak sa ubytujete počas zápasu domáceho družstva, budete mať možnosť stretnúť aj nejakého toho funkcionára alebo hráča.

Pre nás bolo hľadanie hotela trochu náročnejšie, keďže sme sem išli prvýkrát a akosi sme neočakávali, že sa bude nachádzať na futbalovom ihrisku.

Naše kroky viedli najprv pred komplex akvaparku, kde sme sa od personálu dozvedeli, kam máme ísť. Našli sme pokojný areál s dostatkom parkovacích miest, tenisovým kurtom a čerstvo pokoseným trávnikom.

Recepcia hotela bola malá, ale útulná. Recepčné nám vysvetlili všetky potrebné informácie ohľadne ubytovania a stravovania.

Naša izba bola zariadená v príjemnom štýle, ktorému dominovala pruhovaná bielo-čierna stena so zakomponovanou televíziou. Nábytok bol v neutrálnych farbách svetlého dreva, doplnený čiernou farbou. V kúpeľni, aj keď menšej, sme našli všetko, čo sme potrebovali.

Dokonca nás milo prekvapila veľkosť sprchového kúta. Na jeho úkor sa však už do kúpeľne asi nezmestilo väčšie umývadlo. To bolo umiestnené v izbe, pred dverami do kúpeľne. Netradičné riešenie, o to zaujímavejšie.

V izbe sa nachádza aj minibar, trezor a rýchlovarná kanvica. Oceňujeme čiernu roletu na okne, ktorá bránila prenikaniu osvetlenia z parkoviska a vytvárala príjemné podmienky pre ničím nerušený spánok.

V cene ubytovania je aj vstup do akvaparku, ktorý zahŕňa vnútorné a vonkajšie bazény spolu s plaveckým bazénom. Oceňujeme, že si hostia za vstup do akvaparku nemusia priplácať.

Súčasťou ubytovania je aj polopenzia, večera sa podávala v hlavnej budove akvaparku, ktorá sa nachádza pár krokov od hotela. Bola podávaná formou švédskych stolov a našli sme tam všetko, čo sme hľadali.

Na výber sme mali z dvoch polievok, viacerých druhov mäsa a príloh. Bufet obsahoval aj výber syrov, dezertov a ovocia. Raňajky sa podávali už priamo v hotelovej reštaurácii. Dostali sme sa na ne pohodlne v papučkách. Rovnako ako večera boli aj raňajky výborne pripravené.

Odporúčame tento hotel navštíviť, ak máte záujem stráviť celý vikend pod Tatrami po uši namočení vo vode. Je príjemnou voľbou, bez zbytočného priplácania za komfort, ktorý v drahších hoteloch možno ani nevyužijete. Nám sa hotel svojím neštandardným umiestnením páčil.

Zhrnutie:

Plusy: umiestnenie hotela, polpenzia, vstup do akvaparku

Mínusy: zišla by sa lepšia navigácia k hotelu

