Boutique Hotel Pošta Jasná

Ideálnym ubytovaním pre milovníka lyžovania je bývať priamo na svahu, alebo v bezprostrednej blizkosti lanoviek. Bližšie, ako je to v prípade Boutique Hotela Pošta v Jasnej sa to hádam už ani nedá, nástupná lanovka na Brhliská je priamo pred vchodom do hotela a lyžiarska škôlka len o pár metrov ďalej. Rodinám s deťmi tak odpadá starosť, čo s juniormi, ak ich lyžovanie prestane baviť, je im zima a podobne. Stačí pár krokov a sú naspäť v „hotelovom“ teple.

Keďže hotel sa nachádza v horách, pozicionuje sa ako boutique hotel, architekti si pri zariaďovaní dali naozaj záležať na tom, aby Pošta tak pôsobila. Inak názov mu dalo predchádzajúce zameranie budovy, kde sa hotel nachádza. Už v lobby dominujú prírodné materiály a izby určite patria svojim dizajnom medzi tie najzaujímavejšie medzi slovenskými ubytovacími zariadeniami.

Bývali sme v izbe typu Superior, bola priestranná, s veľkou predsieňou a odkladacími priestormi, ktoré tvorili akúsi polopriečku medzi predsieňou a obývaco-spacou časťou. V tej boli postele, veľká pohovka, pohodlné kreslo – ušiak, písací stôl aj skrinka kde bol minibar.

Izba zaujme už na prvý pohľad – väčšina je totiž obložená dreveným masívom, z neho je urobený aj nábytok, takže napríklad písací stôl a skrinka s minibarom vyzerajú ako „prirastené“ k stene. Časť stien, ktorá nie je obložená drevom je potiahnutá látkou a časť za posteľami umelou srsťou. Vyzerá to veľmi efektne, rovnako ako trámy na strope.

Namiesto obligátneho obrazu sú na stene zavesené dvoje „parôžky“, urobené z konárov. Izba mala aj celkom veľký balkón. Pekne je riešená aj kúpeľňa, má podsvietený strop s motívom horského potoka.

Zaujalo nás, že v skrinke pri minibare sme našli niekoľko obrazových publikácií a aj okolí a o Slovensku, niektoré aj v angličtine. Určite je to dobrá myšlienka. Mimo zimnej sezóny nie je Jasná taká návštevníkmi obletovaná, hotely sa preto snažia prilákať ich na rôzne benefity. V septembri, keď sme tu boli, boli napríklad lístky na lanovky v cene ubytovania.

V hoteli Pošta požičiavali aj e-biky a pre ubytovaných boli zadarmo. O tom, čo v okolí robiť, sa môžu hostia dozvedieť z množstva propagačných materiálov, ktoré sú k dispozícii v lobby. Informácie o hotelových službách sú na kartičke, ktorú sme dostali s magnetickým kľúčom a tiež v televíznom informačnom systéme.

V samotnom hoteli slúži na relax napríklad wellness centrum s menším antikorovým bazénom a vírivkou a tiež saunami, relaxačným priestorom, občerstvením a vodou, ktoré je otvorené poobede od tretej. Na procedúry používajú značkovú kozmetiku.

Raňajky sa servírujú do 10.00, check out je taktiež o 10.00. Raňajky sú pestré a za osobitnú zmienku stojí káva – na tej väčšinou nie je v hoteloch na raňajky čo chváliť a nezáleží na kategórii hotela. A je jedno, či ide o raňajkovú kávu, alebo kávu zo stroja, málokedy je chutná. Pošta je v tomto chvályhodnou výnimkou a príkladom, že sa dá aj na raňajky urobiť kvalitná káva. Ristretto z kávostroja (či automatu) bolo výborné a capuccino dokonca lepšie ako nám urobili v mnohých kaviarňach, s hustou bohatou mliečnou penou.

V hoteli sa dá ubytovať aj so psom, treba mať pri sebe jeho očkovací preukaz.

Zhrnutie:

Plus: Poloha priamo pri lanovke, komfortné štýlové vybavenie.

Mínus: Nič podstatné, len, keďže v minibare je v ponuke aj víno, zišli by sa v izbe aj poháre naň.

