Chalets Jasná Collection

Lepšie spojenie komfortu a absolútneho súkromia v Nízkych Tatrách (a asi nielen v nich) neexistuje. Tak by sa dali jednou vetou charakterizovať luxusné chalety, (alebo ak chcete po slovensky, chaty), ktoré patria do portfólia spoločnosti Tatry Mountain Resorts a nachádzajú da v Jasnej – v časti Záhradky a aj v centre Jasnej. V obidvoch prípadoch v tesnej blízkosti zjazdových tratí.

My sme bývali v chalete v Záhradkách a na zjazdovku, resp. k nástupnej stanici lanovky je to odtiaľ len niekoľko krokov. Cesta sem je dobre značená, len nás trochu zmiatla dopravná značka zákaz vjazdu hneď vedľa tabule s označením Chalets Jasná -200 metrov. Takže sa netreba nechať vyviesť z miery a pokračovať. Každý z chaletov má vyhradené parkovacie miesto, takže sme zaparkovali priamo pred tým „našim“.

Hneď na začiatku je malá recepcia, recepčný nám všetko ochotne vysvetlil, odprevadil k chaletu a pomohol s batožinou. Apartmán v ňom bol naozaj priestranný, poschodový s veľkou terasou, vhodný pre skupinky 4-5 ľudí, alebo rodiny. V interiéri dominuje drevo, sklo, kov, prírodné materiály a farby. Celé vybavenie pôsobilo luxusne, ale zároveň veľmi príjemne, teplo.

Dolu bola obývacia časť s výborne vybavenou kuchyňou, veľkým jedálenských stolom, pohovkou, dvoma pohodlnými ušiakmi, televízorom, krbom, aj plnou chladničkou na víno (ceny od sympatických 11 EUR za fľašu) a minibarom. Okrem toho lyžiareň a wc s umývadlom a sprchou. Hore dve spálne a kúpeľňa s wc. Vo všetkých miestnostiach boli veľké okná, takmer až po podlahu, takže sme mali perfektný výhľad buď na zjazdovku, alebo do lesa, stromy vstupovali takmer až do spálne.

V dome boli dva apartmány a mali spoločné wellness – saunu aj oddychovú miestnosť, v chalete oproti bola na terase aj vírivka. Vonku je tiež krb so sedením.

Ak hovoríme o súkromí, to je tu naozaj absolútne. Raňajky nám priniesli do chaletu, keď sme sa zobudili, našli sme v predsieni košík so všetkým, čo si človek môže na raňajky v hoteli priať, vrátane kapsule na kávu do kávovaru.

Tak isto si možno sem objednať niekoľkochodové menu, ktoré servírujú priamo do apartmánu, alebo ovocné, či mäsové fondue, kotlíkový guláš, alebo kapustnicu, tiež ich donesú až do apartmánu. Rovnako, aj masér, pre tých, ktorí si objednajú masáž, príde za hosťami k nim. .

Kto sa chce ísť najesť „von“, zadarmo ho odvezú do reštaurácií v centre Jasnej a za poplatok, aj do okolia. Check-out je o 10.00, na našu otázku, či môžeme zostať o pol hodinu dlhšie, odpovedali veľmi mii recepční, „Samozrejme“. Ubytovať sa dá aj so psíkom.

Zhrnutie:

Plus: Naozaj komfortné ubytovanie pri zjazdovke s absolútnym súkromím

Mínus: Počas našej návštevy nijaké

