Chateau GrandCastle Boutique hotel

Sú hotely, ktoré vám splynú do jedného a vo svojich spomienkach ich už ani neviete rozlíšiť. A potom sú tie nenapodobiteľné, jedinečné, ktoré si zapamätáte. A medzi tie druhé patrí aj Chateau Grand Castle v Liptovskom Hrádku. Odlišuje sa od ostatných zámockých hotelov už len tým, že bol prvý a prvý je vždy len jeden. Rozprestiera v dvoch historických stavbách – v 700-ročnom kamennom hrade a 400-ročnom pristavanom kaštieli. Hodujte ako princezné, spite ako králi – píše sa na webovej stránke hotela a na tomto mieste to platí doslovne.

Rezerváciu vykonáte online vyplnením formulára na webovej stránke, potvrdenie či nepotvrdenie vašej objednávky vám príde mailom. Grand Castle nájdete veľmi jednoducho – krátkou odbočkou z diaľnice na Liptovský Hrádok vás tam spoľahlivo dovedie každá navigácia. V Hrádku už len odbočíte popri jazierku, pozostatku hradnej priekopy, ktoré v čase našej zimnej návštevy slúžilo ako klzisko. Historický hotel na nevysokej vápencovej skale síce nájdete ľahko, dostať sa z neho do hotela nám už spôsobilo mierne zmätky. Prišli sme už po tme a k zadnému vchodu, takže sme najprv blúdili po nádvoriach. Situáciu by jednoducho vyriešil zvonček na recepciu s „vrátnikom“ aj pri tomto vchode.

Keď sa nám už podarilo dostať dňu, ocitli sme sa v unikátnych priestoroch hradu. Recepčná nám pri check-in podala všetky potrebné informácie. Keďže recepcia funguje len od 8. do 20. hodiny, dostali sme kľúče od rôznych dverí, ktoré by sa nám mimo týchto hodín mohli zísť.

Napriek stredoveku verne zachovanému v celom hoteli nájdete v izbe všetky potrebné vymoženosti dneška. Kvalitné postele, moderný TV s veľkou obrazovkou, spoľahlivú wifi, elektrické zásuvky na prácu s notebookom v posteli, kvalitnú kozmetiku, či rýchlovarnú kanvicu. Autentický je nábytok nielen na hotelových izbách, ale aj na chodbách a v ostatných priestoroch. Naša izba bola okrem pohodlných postelí, nočných stolíkov, dvoch stoličiek s odkladacím stolíkom, skrine a originálneho vyklápacieho písacieho stola vybavená aj presklenou knižnicou s knihami. Vkusná kúpeľňa štýlovo zapadala do interiéru hradu aj takými detailmi, ako je dvojpáková vodovodná batéria v zlatom odtieni, k dispozícii sme mali aj župan a hotelové papuče. Ducha súčasnosti prinieslo do hotela aj wellness centrum s bazénom s masážnymi tryskami, vírivkou a fínskou saunou, ktoré pribudlo do ponuky pred ôsmymi rokmi.

Príjemným zážitkom boli tiež hotelové raňajky, kde sme opäť ocenili členitosť reštauračných priestorov. Stolovanie v rôznych miestnostiach a salónikoch mu prepožičalo akúsi intimitu butikových priestorov, diskrétnosť, ktorú vo veľkopriestorových hotelových reštauráciách nenájdete. Raňajková ponuka bola adekvátna štandardu hotela, okrem studených nárezov bola k dispozícii aj teplá kuchyňa. Páčilo sa nám servírovanie nápojov v otvorenom starožitnom sekretári, oceňujeme dva druhy chutných domácich koláčov a dobrú kávu, čo zďaleka nie je samozrejmosťou.

Prostredie historického hotela predurčuje priestory na špeciálne chvíle ako sú svadby, oslavy, svadobné výročie, firemné večierky či romantické pobyty a v tomto zmysle má aj hotel výborne rozpracovanú ponuku balíčkov. Nás zaujal balíček Návšteva pred svadbou a Dobová hostina. Originálna stredoveká hostina vás vyberanými jedlami, hudbou a najmä prostredím prenesie do prenesie do 14. storočia, objednať si môžete aj dobový program. Okrem účasti na hostine sa môžete ponoriť do minulosti aj prostredníctvom pravidelných prehliadok gotického hradu a renesančného kaštieľa, jedna z nich sa konala práve v čase našej návštevy. Obľúbeným programom hostí sprevádza sama hradná pani – majiteľka nehnuteľnosti Dagmar Machová a dopĺňa históriu príbehmi hradu zo súčasnosti.

Plus: jedinečné autentické historické prostredie, rozpracovaná ponuka balíčkov

Mínus: Počas našej návštevy parkovanie

