DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava

DoubleeTree by Hilton

ročník hodnotenia: 2019 Trnavská cesta 27/A, Bratislava 02/3234 0111 doubletree1.hilton.com 4 cenová úroveň

Bratislavský hotel DoubleTree by Hilton pri najväčšom slovenskom hokejovom štadióne má dlhodobo dobré zázemie a ako súčasť celosvetovo uznávanej siete je obľúbený aj u zahraničnej klientely. Rovnako tak je známy aj vďaka mnohým eventom, ktoré vo veľkej miere hostí. Ako súčasť medzinárodnej hotelovej siete si drží svoj imidž a charakter.

Vidno to v štýle izieb, dizajne hotelových chodieb či na bohatom raňajkovom menu. Vďaka výbornej lokalite v širšom centre mesta je vyhľadávaným útočiskom zahraničných hostí a tiež biznis klientely. Zároveň pre jeho prepojenie s národným hokejovým štadiónom tiež obľúbeným hotelom pre športovcov či ich manažérov.

Rezervácia nami objednaného pobytu prebehla bez problémov, rovnako ako rezervácia parkovacieho miesta v podzemnej garáži. Pri telefonickej rezervácii, len pár dní pred príchodom nepotrebovali od nás ani garanciu kreditnou kartou.

Už tradične každý hosť dostane na privítanie horúci koláčik cookies. Ten je štandardom tejto hotelovej siete všade vo svete a preto nechýba ani v Bratislave. Pre cestujúcich je chutným začiatkom pobytu. Rezervovanú izbu sme mali na šiestom poschodí hotela s výhľadom na nový futbalový štadión. Izba bola priestranná s dostatočne veľkou kúpeľňovou časťou. Aj preto veľkosťou izby v Hiltone splnia očakávania náročnejších zahraničných turistov, ktorí očakávajú priestor. Pohodlné a komfortne veľké sú aj postele či sedacia časť s konferenčným stolíkom a pohodlnými kreslami.

Pri vstupe do izby sú umiestnené odkladacie priestory a aj „minibufet“ s kanvicou na čaj či kávu a dostatočný počet elegantných pohárov na drinky z dobre vybaveného minibaru. Vo výbave izieb sa pamätalo na biznis klientelu a vidno to najmä v tom, že nechýba ani žehliaca doska a žehlička, čo nie je samozrejmosťou vo všetkých hoteloch a cestujúci túto výbavu ocenia.Platí to aj o kúpeľni, ktorá je priestranná a dobre dispozične riešená.

Na relax v izbe majú hostia bohatý televízny výber. Ich zoznam bol na nočnom stolíku pri posteli. Internet je riešený cez wifi – kód sme dostali na recepcii. Elegantne sú pripravené aj všetky potrebné hotelové informácie. Pri posteli je aj kartička, že ak ste si zabudli niektorú z hygienických pomôcok, typu pena na holenie, zubná kefka a pod. tak hotel vám to bezplatne poskytne. Wellness v bratislavskom Hiltone je po čiastočnej obnove a rekonštrukcii bazénu. K dispozícii je aj menšie fitness, ktoré môžu využívať nielen ubytovaní hostia.

Raňajky sú už od šiestej rána, sú bohaté, za príplatok si ich možno objednať aj do izby, tak isto tu poskytujú room servis. Jedálny lístok je na izbe. Výber jedál, ktoré si možno vybrať a nechať priniesť do izby je celkom pestrý. Zahraničná klientela ocení aj kontinentálny výber raňajok.

Vzhľadom na biznis orientáciu hotela je ubytovacia časť prepojená s niektorými konferenčnými priestormi a okrem iného s veľkou kongresovou sálou Hilton Ballroom s rozlohou 600 m2, ktorej dodáva nádych luxusu vysoký presvetlený strop. Všetky miestnosti sú plne klimatizované s možnosťou využitia najmodernejšej audio-vizuálnej techniky. Počas nášho pobytu sa tu konalo niekoľko eventov, uzavretá pre firemnú akciu bola večer aj hotelová reštaurácia. Nemohli sme si objednať ani drink v lobby bare, čašník nám ho mohol priniesť len ak si ho objednáme na izbu a s uvedeným príplatkom.

Zhrnutie:

Plus: Komfortné ubytovanie štandardu medzinárodnej siete a výborné zázemie (aj) pre biznis klientelu a akcie

Mínus: Do wellness centra treba ísť oblečený, lebo župan, uterák, plachtu a papuče dávajú na vyžiadanie až tam.

