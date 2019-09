Golf Resort Kaskáda

ročník hodnotenia: 2020 Na Golfu 1772, Kuřim +420 541 511 711 www.golfbrno.cz 3 cenová úroveň

Do 150 kilometrov od Bratislavy sa nachádza viacero golfových ihrísk, ale len niektoré z nich majú v ponuke priamo na ihrisku aj hotel s doplnkovými službami, ktoré spríjemňujú pobyt. Wellness služby, či kúpele, kvalitná reštaurácia sú dnes vnímané takmer ako povinnosť. O to viac v tom prípade, keď golfista má so sebou niekoho, kto sa tomuto športu nevenuje.

Hráči očakávajú viac, a najmä svoj čas strávený na zelenej tráve nechcú vtláčať do dvanástich hodín jedného dňa. Preto si radšej vyberajú rezorty, ktoré ponúkajú okrem hry aj komplet služby, od ubytovania v cene aj kvalitné wellness, raňajky, športové a iné sprievodné aktivity.

Jedným z takýchto miest je aj Hotel Kaskáda v susednej Českej republike. Ten od januára tohto roka spolu s reštauráciou a kongresovým centrom prevádzkuje spoločnosť Tatry mountain resort, ktorá.sa dovtedy angažovala najmä v lyžiarskom biznise, hotelierstve a aquaparkoch. Dvadsaťsedem jamkový areál zostal pôvodnému majiteľovi.

Pre Kaskádu sú typické ferveje postavené na kaskádach a rovnako tomu je aj v prípade ubytovacej časti, ktorá je harmonicky zasadená do okolitej prírody. Ekologická architektúra, veľa prírodného dreva, zatrávnené strechy, udržiavané záhony a čistý dizajn sprostredkováva jasnú a priateľskú atmosféru. Areál krášli množstvo umeleckých artefaktov. Z Bratislavy nám cesta trvala približne hodinu a pol. Navigácia nás poslala priamo cez centrum Brna, ale je lepšie použiť výjazd z diaľnice D1 Brno-západ a pokračovať na Kuřim.

Bezbariérové bungalovy sú veľkoryso priestorovo riešené s terasou a krásnym výhľadom na ihrisko. Na golf je možné vyraziť priamo z izby, čo je pre golfistov veľkou pridanou hodnotou. Na skok je aj parkovisko a hlavná recepcia. Tá je spoločná pre hotel aj pre ihrisko. Personál nám ochotne vysvetlil potrebné náležitosti, poučil kde nájdeme všetko potrebné a ako sa pohybovať po areáli.

Autom môžete zájsť a vyložiť si veci aj priamo k izbe, potom odparkovať na určené miesto. Hotel nie je prepojený s reštauračnou časťou ani s wellness žiadnou prekrytou spojovacou chodbou, je treba chodiť vonkajškom. V izbe sú župany aj hotelové papuče. Izby sú klimatizované, s dobre vybaveným barom, hotelovou kozmetikou, veľkým množstvom televíznych staníc spravodajských aj športových.

Sú v piatich kategóriách, tá naša bola Deluxe. Rekonštrukciou prešli v apríli 2017. V izbe sme mali aj rozťahovaciu sedačku, takže sa dá ľahko premeniť na rodinnú izbu. Detské postieľky sú k dispozícii na vyžiadanie zdarma. V prípade skoršieho check-inu treba kontaktovať recepciu. Check-out je do príjemnej dvanástej hodiny.

Kontaktovať recepciu je potrebné aj v prípade, že si so sebou beriete aj psa, za ktorého sa dopláca. Cena za ubytovanie s raňajkami a vstupom do wellness môže byť nižšia pri včasnej online rezervácii, alebo s využitím Gopass karty. Golfisti tu majú optimálne zázemie, ale aj všetky služby zodpovedajúce štvorhviezdičkovému zariadeniu. Hotel ale nie je určený vyslovene len nim, je obľúbeným miestom aj pre rodiny s deťmi a obchodných cestujúcich.

Využiť sa oplatí aj priestory relaxačného centra, v ktorom nájdete vírivku, hotelový bazén s protiprúdom a tri sauny. Využiť ho môžu za poplatok aj neubytovaní hostia. Kto nemá dosť outdoorových športových aktivít, môže si zahrať bowling a vyskúšať si niektoré svetové ihrisko na golfových simulátoroch.

Hotel je otvorený celoročne a ako sme sa dozvedeli, čoraz častejšie je miestom obchodných stretnutí a aj počas zimného rekreovania dejiskom firemných akcií a rodinných osláv. Na požiadanie zabezpečia akúkoľvek štandardnú či nadštandardnú techniku, kvetinovú výzdobu. Na tieto účely je k dispozícii kongresová sála s kompletným technickým vybavením s kapacitou 200 miest.

Parkovanie v kamerou monitorovanom areáli je v cene ubytovania, prístup je bezproblémový, aj v čase turnajov je dostatok voľných parkovacích miest. Vyhradené miesta majú okrem ubytovaných hostí najmä členovia golfového klubu.

Hotel aj ihrisko má veľmi slušnú internetovú stránku, na ktorej informuje o prebiehajúcich akciách.

Raňajky sa podávajú v hotelovej reštaurácii formou bufetových stolov. Príjemné posedenie s výhľadom na ihrisko poskytuje terasa so slnečníkmi. Krásny výhľad je z reštaurácie aj v zime, kedy sa okolo preháňajú na upravených tratiach bežkári. Obsluha je pozorná, neustále v pozore. Ráno je v lobby aj aktuálna denná tlač. Reštaurácia má okrem stáleho jedálneho lístka aj denné (golf) menu. Páčilo sa nám, že ceny boli veľmi sympatické – na rozdiel od cien jedál na slovenských golfových ihriskách.

K dispozícii je tu aj požičovňa golfového výstroja, predajňa, golfová škola, tréningové hodiny, počas prázdnin rôzne detské pobyty a v rámci celého roka rôzne golfové balíčky.

Zhrnutie:

Plus: Hotel poskytuje veľmi príjemné zázemie pre golfistov, ale aj pre tých, ktorý golf nehrajú, ale chcú relaxovať v peknom prírodnom prostredí.

Mínus: Počas našej návštevy nevyrovnané „výkony“ personálu. Na recepcii bol večer príjemnejší, ako v reštaurácii.

© 2019 News and Media Holding