ročník hodnotenia: 2018 Kúpeľná 6, Štrbské Pleso 052/3262 222 www.kempinski.com/sk/strba-strbske-pleso 5 cenová úroveň

Dvadsaťpäť hotelov má najstaršia európska značka luxusných hotelov v Európe (plus tri v Turecku) a jeden z najkrajších sa nachádza na Slovensku, pri Štrbskom plese. Grand Hotel Kempinski High Tatras patrí naozaj medzi skvosty tejto siete - polohou kde sa nachádza, krásnou historickou budovou, vzhľadom a vybavením spoločných priestorov aj izieb. To architekti vymysleli a navrhli naozaj umne – ani po siedmich (ôsmych?) rokoch fungovania nevidno na nich stopy opotrebovania, stále tu vyzerá všetko ako nové.

V hoteli sa môže hosť cítiť ako na výnimočnom mieste už od príchodu do krásnej, priestrannej, ale pritom útulne pôsobiacej lobby. Na uvítanie a než recepcia vybaví náležitosti spojené s check-inom sme dostali pohár šumivého, potom nás odviedli do izby, dostali sme všetky potrebné informácie, ktoré by sme mohli k pobytu potrebovať.

Izby, keďže sú v historickej budove, majú rôzne pôdorysy, tie s výhľadom na jazero sú o niečo drahšie, ale pekný výhľad je aj z izieb, ktoré sú otočené do doliny. Z nich majú niektoré zase veľké balkóny aj s ležadlami, čo mnohí hostia tiež ocenia.

Sú zariadené v tlmených prírodných tónoch, aj po niekoľkých pobytoch sa nám páči kombinácia prírodných farieb a bordovej na textíliách. Jednoducho – izbu si zapamätáte aj po rokoch. Hotel má všetko, čo má päťhviezdičkový štandard poskytovať a páčilo sa nám, že tu myslia aj na zdanlivé maličkosti – napríklad, keďže tatranské leto môže byť upršané, v izbe sme mali aj pršiplášte, pre hostí, ktorí sa chcú vybrať na túry, je tu zase turistická mapa Vysokých Tatier.

Pýchou hotela a určite tiež lákadlom je tunajšie wellness centrum Zion Spa Luxury, s plaveckým bazénom, veľkou virivkou, bohatým saunovým svetom. Ale najmä – s krásnym výhľadom na túto časť Vysokých Tatier. Je otvorené od ôsmej rána do desiatej a cez víkend do jedenástej večera. Keďže check-ot je až o 12.00 dá sa využiť ešte aj v deň odchodu z hotela. Tiež musíme spomenúť reštauráciu s výbornou kuchyňou.

Tiež je tu veľa priestorov, kde môžete oddychovať – na tuli vakoch na lúke pri hoteli, či v peknej knižnici, kde je aj play station. Pre deti je tu detský kútik.

Tatranský Kempinski má zo všetkých slovenských hotelov najvyššiu pultovú cenu, zároveň ale ponúka množstvo rôznych zaujímavých pobytových balíčkov, kde vyjde potom cena ubytovania o dosť menej. Z našich návštev, teda najmä „frmolu“, ktorý bol vždy na raňajkách a počtu áut pri hoteli (a to majú aj platenú garáž), sme vždy mali pocit, ž o hostí tu nemajú núdzu.

© 2017 News and Media Holding