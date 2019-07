Hotel Amade Château

ročník hodnotenia: 2020 Vrakúň č. 333, Vrakúň 031/5903 800 www.hotelamade.sk 5 cenová úroveň

Ak chce človek na Slovensku zažiť hotelový komfort, má pomerne dosť možností v štvorhviezdičkových hoteloch po celej krajine. Ak chce zažiť hotelový luxus, možnosti sa značne zužujú, lebo päťhviezdičkové hotely, ktoré sa dajú porovnať s naozajstným päťhviezdičkovým štandardom v zahraničí, sa dajú u nás spočítať na prstoch jednej ruky.

Jeden z nich je na juhu Slovenska, v strede dedinky Vrakúň za (alebo pred, podľa toho z ktorej strany idete) Gabčíkovom. Kaštieľ na Žitnom ostrove má všetko, čo si pri piatich hviezdach predstavujete. Odstavili sme auto pred vchodom, bellboy síce nečakal pri dverách aby nám ich otvoril, ale auto nám zaparkovali na hotelovom parkovisku a keď sme odchádzali, bolo už pristavené a naložili nám batožinu.

Počas check-inu nás usadili s pohárom šumivého vína do salónika odkiaľ sme sa presunuli na terasu s krásnym výhľadom do zámockého parku. Potom nás odprevadili do izby, pričom poskytli všetky informácie, ktoré sme k pobytu potrebovali. V izbe nás čakalo osvieženie v podobe misy ovocia.

Keďže ide o zámocký hotel, zariadenie interiérov tomu zodpovedá – samozrejme s výdobytkami modernej techniky. Amade Chateau je známe svojim rozsiahlym wellness a v našich končinách jedinečným hammamom (ten je za príplatok). V lete k nim pribúda vonkajší bazén s pohodlnými ležadlami a rozličnými typmi sedenia. Keďže sme boli po niekoľkých zimných návštevách teraz v Amade Chateau v lete, počas slnečného počasia, konečne sme využili aj vonkajší priestor na relax a bolo to veľmi príjemné.

Aj servis vo wellness zodpovedá 5-hviezdičkovému štandardu, ktorý sme zažili v zahraničí, konkrétne na Blízkom východe. Ako v jedinom hoteli u nás, nám recepčná vo wellness zobrala uteráky, odprevadila nás k ležadlám a pripravila nám ich. Potom priniesla džbán citronády. Keď sme ju dopili, priniesla druhý. Keďže sme pri bazéne strávili celé poobedie, ponúkli nás aj osviežujúcou studenou ovocnou polievkou. Keď sme si chceli upraviť slnečník, hneď bol pri nás chlapec z baru pri bazéne a slnečník nám dal tak, ako sme chceli. Servis pri bazéne bol pozorný, priebežne sa pýtali, či si nechceme niečo objednať, ale zase neboli vtieraví.

Kaštieľ sa nachádza uprostred dediny, Žitný ostrov nie je práve vychytenou turistickou destináciou, ale v hoteli sa veľmi snažia aby sa tu návštevník nedajbože nenudil. Už v salóniku pri čakaní na ubytovanie je pripravená brožúrka s tipmi na trávenie voľného času, mali sme ju aj v izbe, spolu so nápadito spracovanými hotelovými informáciami.

Hotel má aj veľmi zaujímavo riešený vernostný program – tak, že reálne hosť svoju lojalitu pri ďalšej návšteve naozaj pocíti. Pri druhej návšteve nás prekvapila v izbe fľaša kvalitného (DOCG) talianskeho prosecca. Potom sme zistili, že sme ju dostali v rámci lojalitného programu, keďže sme boli v hoteli druhý krát. Teraz sa nám stalo to isté – akurát namiesto prosecca to bola masáž chodidiel, ktorú sme tiež dostali v rámci lojalitného programu pri tretej návšteve. Pri ďalších potom hosť dostane zľavu na pobyt.

Príjemné sú v Amade Chateau aj raňajky, servíruje sa na striebre, výber je pestrý, veľa z toho, čo vidíte na stoloch je z vlastnej produkcie majiteľov kaštieľa. Keď je pekné počasie, raňajkovať na preslnenej terase a pozerať na parkovú zeleň má svoje čaro. Check-out je pohodlne o 12.00.

Zhrnutie:

Plus: Hotel s päťhviezdičkovým štandardom, ktorý znesie medzinárodné kritériá

Mínus: Počas našej návštevy nijaké

