Hotel AquaCity Seasons

Hotel, ktorý bol ako prvé ubytovacie zariadenie súčasťou popradského aquaparku vlani prešiel kompletnou rekonštrukciou a zároveň zmenil kategóriu z troj- na štvorhviezdičkový. Izby prerobili, zmodernizovali, vymenili komplet celé zariadenie, vrátane toho v kúpeľniach. Už nie sú ladené v téme štyroch ročných období podľa farieb, ktoré bolo zachované od otvorenia hotela, ale zostali už len dve, zima a leto: strieborno-modrá a zlato-béžová.

Vybrať si izbu možno aj podľa vzdialenosti od relaxačného centra alebo od reštaurácie. Výhodou ubytovaných v tomto hoteli je, že rovno z izby si v župane prejdete bočným schodiskom, alebo výťahom do aquaparku. Ďalšou veľkou výhodou je aj to, že skôr ako sa otvoria brány aquaparku pre verejnosť, si hostia hotela môžu približne do desiatej pokojne zaplávať a obsadiť si napríklad vyhovujúce voľné ležadlá.

Prípadne cez deň, keď aquapark praská vo švíkoch zájsť na túru a po večeri ešte využiť bazény a sauny. Aj keď trafiť termín, kedy by nebol veľký nátresk vo wellness je tiež veľmi výnimočné. Preto okrem zamestnancov musí byť vybavený trpezlivosťou trochu aj návštevník.

Každý hosť, ktorý sem ale zavíta vie, že nemôže hľadať oázu ticha v hoteli, ktorý uprednostňujú rodiny s deťmi práve kvôli veľkému aquaparku. A ako sme počas našej návštevy mali možnosť vidieť, nie sú to len Slováci, ale je to obľúbené miesto aj pre hostí nielen zo susedných krajín, ale aj ďalekého zahraničia. Pomohli tomu aj nové letecké linky z Popradu.

Pri zariaďovaní interiérov izieb využili služby architekta, vďaka tomu je praktický a dokonale zladený v prírodných farbách s množstvom drevených prvkov. Kvalitný je nábytok, koberce, závesy, steny, obklady v kúpeľni a sanitárna technika. Vo väčšine izieb sú sprchové kúty, výhodou sú aj veľké okná v kúpeľniach. Nešetrili ani na posteľnej bielizni, kvalitných matracoch a svietidlách. K dispozícii je aj dostatočný výber televíznych programov. Veľký dôraz kladú aj na čistotu, chyžné sú neustále viditeľné na chodbách, ako aj pri bazénoch a v komunikačných priestoroch. Sú milé, hostí zdravia. Deti majú svoj kútik, vonkajšie ihrisko, v ktorom sa im venujú aj animátori.

Pracovníci recepcie sú skutočne v jednom kole, preto pracujú vždy aspoň vo dvojici. Vyznali sa dostatočne aj v okolí a poradili nám pri výbere ďalších aktivít. Aktívne ponúkajú aj klubovú kartu, na ktorú môžete získať hneď 20-percentnú zľavu na vstupy do aquaparku, 15-percent z ceny ubytovania, alebo 10-percen z konzumácie v gastro zariadeniach v celom areáli. Aj počas našej návštevy začiatkom zimy, čiže mimo hlavnú sezónu bol hotel plne obsadený, rovnako ako aquapark.

Na usporiadanie konferencií, výstav a firemných akcií je k dispozícii veľká kongresová sála s kapacitou 330 osôb, s kompletným najmodernejším technickým vybavením, zasadacia sála pre 60 osôb a salónik s kapacitou 30 miest. V zimnej sezóne je zabezpečená pravidelná doprava do lyžiarskych stredísk. Parkovanie zdarma tu je nielen pre hotelových hostí, ale aj pre návštevníkov aquaparku. Ubytovaní majú ale prednosť a majú za rampu vyhradenú časť hneď vedľa vchodu, ktorá je aj strážená.

Hostia väčšinou využívajú stravovanie formou polpenzie, ale reštaurácia funguje aj a´la carte. Na raňajkách aj mimo hlavnej sezóny sme si mohli vybrať z dostatočnej ponuky teplého a studeného bufetu. Postupne, ako chodili hostia, personál chýbajúce veci dopĺňal a stíhal aj spratávať stoly. V izbách tiež poteší kávový a čajový servis. Check-out je o 10.00.

Zhrnutie:

Plus: komfortné ubytovanie priamo v aquaparku, že možno ísť k bazénom v župane

Ocenili by sme, ak by bola časť ležadiel pri bazénoch určená len pre ubytovaných hostí

