Hotel Astrum Laus

Nájsť naozaj komfortné ubytovanie v okresných mestách nebolo ešte pred niekoľkými rokmi celkom jednoduché. Časy sa našťastie zmenili a jedným z dôkazov je biznis hotel Austrum Laus v Leviciach. Určite to najlepšie, čo môžete na svoj pobyt v tomto meste využiť. Pekný, moderný a čistý hotel, ktorý splní prakticky všetky očakávania.

Naše ubytovanie sme riešili cez e-mail, recepcia komunikovala rýchlo a izbu nám rezervovala podľa našich požiadaviek. Pozitívne nás prekvapilo, že vopred nežiadali žiadnu zálohovú platbu ako to býva zvykom u iných hotelov.

Po našom príchode sme auto zaparkovali pár metrov od vchodu a na recepcii sme dostali elektronické kľúče od našej izby na štvrtom poschodí. Milá recepčná nám vysvetlila všetko potrebné, od raňajok, cez možnosti využitia wellnessu centra až po fitness centrum. Hneď pri recepcii, v otvorenom vestibule je aj menší bar, kde sme si tesne po príchode dopriali malé espresso a bolo veľmi dobré.

Už cestou na izbu sme si všímali štýlový dizajn, ktorý vidieť aj na chodbách hotela v podobe zaujímavých foto obrazov vkusne dopĺňajúcich jemné tapety na stenách.

Veľmi pekne a štýlovo pôsobila aj samotná izba. Dominoval jej elegantný hnedý pásikavý koberec a hnedobiely nábytok. Izba mala všetko, čo od nej môžete v tomto štandarde očakávať. Po ľavej strane bola vstavaná šatníková skriňa, ktorá pokračovala falošným múrom, súčasťou ktorého bol aj vstavaný minibar. Na ňom boli hosťom k dispozícii aj čokoládové tyčinky rôznych druhov. O kúsok ďalej stál moderný písací stolík s kvalitnou stoličkou na kolieskach, s nočnou lampou a telefónom. Nad stolíkom bol na stene umiestnený LCD televízor s viac ako 20-timi TV kanálmi. Pri okne boli oproti sebe postavené dve kresielka a malý konferenčný stolík.

Po pravej strane je situovaná kúpeľňa s toaletou, veľkým zrkadlom a vstavanou vodovodnou batériou. Umývadlo bolo súčasťou kamennej dosky, v ktorej boli zaujímavo zakomponované aj splachovacie gombíky z WC. Veľmi pekné a elegantné. Na pravej strane kúpeľne bol pomerne priestranný sprchový kút, oddelený od priestoru sklenenou priečkou. Samozrejmosťou boli uteráky na ruky, na tvár a tiež veľké osušky. V kúpeľni nechýbal ani fén a odličovacie zväčšovacie zrkadlo.

Na pravej strane izby stála manželská posteľ s dvomi kvalitnými matracmi a niekoľkými väčšími či menšími vankúšmi. Každý mal svoj vlastný nočný stolík, nočnú lampu a po ruke vypínače na svetlá a elektrickú zásuvku, kde sme si mohli pohodlne nabíjať svoje mobilné telefóny. Samozrejmosťou bola aj hotelová wi-fi, ktorá mala na izbách dostatočne silný signál. To, že postele sú v tomto biznis hoteli veľmi pohodlné, nám dokázala dĺžka nášho spánku. Vyspali sme sa dosýta a naozaj veľmi kvalitne.

Hotelový personál nám umožnil nahliadnuť aj do biznis apartmánu. Je určený pre biznismenov, ktorí vo svojej izbe potrebujú aj pracovať, prípadne absolvovať nerušené obchodné stretnutie. Apartmán disponuje vlastným kancelárskym priestorom s písacím stolom, malou zasadacou miestnosťou a obývacou časťou. Tak ako ostatné izby je ladený v rovnakých farbách a tónoch a je vybavený rovnakým nábytkom i štýlovým kobercom.

Po krátkej prehliadke izieb a ubytovaní sa sme zamierili do hotelového wellness centra. Nachádza sa na prvom poschodí. Na jeho recepcii nás privítala milá slečna, ktorá nám podala plachty a my sme si mohli následne vychutnať všetky vymoženosti, ktoré ponúka. V šatni sme sa prezliekli a veci sme si odložili do skrinky. No a potom sme už otestovali všetky tri sauny a dve vírivky, ktoré spa centrum ponúka. Parnú saunu, biosaunu a fínsku saunu, oddýchli sme si aj na vyhrievaných sedadlách relaxačnej miestnosti. Výborný pocit umocnilo aj súkromie, ktoré sme tam mali, v tom čase tam totiž nebol nikto iný. Celý vitálny svet hotela je veľmi pekný, príjemný a čistý.

Večer sme zakončili v hotelovom bare, kde sme si v príjemnej atmosfére dopriali írsku whiskey. Mne ako fajnšmekrovi síce chýbala na výber aj nejaká single malt, ale výber miešaných whisky bol štandardný a bolo si z čoho vybrať.

V hoteli Astrum Laus sme našli veľmi milý a ochotný personál. Snažili sa nám vo všetkom vyjsť v ústrety aj napriek tomu, že v ten večer mali v hoteli veľkú vianočnú akciu pre dvesto hostí.

Zhrnutie:

Plus: Veľmi pekne a štýlovo zariadený hotel, pekné a príjemné wellness centrum, milý a ochotný personál.

Mínus: Počas nášho pobytu žiadne

