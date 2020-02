ročník hodnotenia: 2020 Bešeňová 136, Bešeňová 052/370 02 01, 044 4307 700 https://www.tmrhotels.com/hotel-besenova/sk/ 3 cenová úroveň

V areáli akvaparku v Bešeňovej je možné ubytovať sa v hoteloch troj aj štvorhviezdičkovej kategórie. Tým prvým je trojhviezdičkový hotel Bešeňová. Nachádza sa v dvojposchodových domčekoch v zadnej časti areálu. Keďže sme tu dlhšie neboli, išli sme k pôvodnej recepcii, ale medzičasom sa check-in robí v areáli recepcie hotela Galeria pri vchode do aquaparku.

Hotel Bešeňová uvádza síce štandard troch hviezdičiek, mnohé z prvkov v izbe spĺňajú štvorhviezdičkový štandard. V kúpeľni je fén, v predsieni trezor, je tu veľmi slušne vybavený minibar, dokonca 7 dcl fľaša vína za 10 Eur , pohármi na víno a vývrtkou – to je úzky profil aj v štvorhviezdičkových hoteloch. V predsieni sme našli aj župan a v kúpeľni farebné uteráky do akvaparku. Vstup doň majú hostia v cene ubytovania.

Pri check-ine sme dostali kartičku s informáciami a otváracími hodinami prevádzok, náramok, ktorý slúži ako vstup do izby aj aquaparku a tiež sa doň zaznamenávajú všetky útraty. Izba, v ktorej sme bývali, nebola priestranná, ale účelne zariadená, bolo v nej všetko, čo k pohodlnému pobytu patrí. Kvalitné matrace a paplóny, dostatok odkladacích priestorov, vyhovujúce osvetlenie, bez problémov fungujúci internet, dostatok televíznych programov aj ich zoznam (akurát neboli naladené úplne podľa neho).

V bloku C, kde sme bývali bola aj reštaurácia, kde sa padávajú raňajky a večere, z niektorých blokov do nej treba ísť zvonku. Raňajky sa podávajú už od siedmej, trvajú do desiatej, o 10.00 je aj chcek -out. Raňajky sú pestré, najmä milovníci teplých raňajok si prídu na svoje, výber teplých jedál je naozaj široký. Na stoloch sme našli aj bulletin Ranná pošta s ponukami programov na deň, počasím aj menu na večeru.

Čo mimoriadne oceňujeme, je koncept minimalizácie odpadu pri nich – ten by mohol byť príkladom, ako sa dajú takto raňajky robiť. Nevideli sme tu nijaké jednoporciové balenia masla, džemu, medu, nutely, kelímky s jogurtami. Maslo bolo nakrájané na porcie, ostatné všetko bolo v sklených alebo porcelánových nádobách a hostia si z nich naberali. Naozaj chvályhodné.

Zhrnutie:

Plus: Ubytovanie so vstupom priamo do aquaparku s vyšším štandardom ako je deklarovaný

Mínus: V izbe a časti hotela kde sme bývali bolo na náš vkus veľmi teplo a nenašli sme spôsob ako teplotu znížiť okrem otvorenia okna.

