Hotel Franko

ročník hodnotenia: 2019 Ľ. Štúra 11, Zvolen 045/533 09 28, 0908/801 880 http://www.frankohotel.sk/hotel.html#hotel 2 cenová úroveň

Desiatky hotelov a možno stovky penziónov či horských chát nesú na svojej fasáde ženské meno. V meste pod Zvolenským zámkom sa však turista stretne s mužským menom, Franko je totiž prezývka majiteľa.

Na otázku o oficiálnej podobe jeho mena sa aj niektorí z personálu dostanú do rozpakov. Skrátka, či stáli hostia, či zamestnanci, všetci mu vravia Franko. V prípade tímu hotela to poukazuje na familiárnejší prístup v riadení, a ten sa potom prenáša aj do vzťahu personál – hosť. V dobrom.

Už pri prvom krôčiku do hotela hosť nadobudne pocit, že je tu vítaný. Nič nie je problém – ukázať izbu, vytlačiť mapky pre lepšiu orientáciu po meste, skôr sa ubytovať než velia pravidlá check-in... A aby sa hostia cítili komfortnejšie, check out je do jedenástej.

Nie je to štvorhviezda, čo svojou veľkoleposťou a drahými detailmi vyrazí hosťovi dych. Ale tri poctivé hviezdičky na fasáde získali hotel i samostatne stojaci penzión naozaj zaslúžene. V hoteli si hosť dokonca môže vybrať izby Classic, Comfort alebo luxusný apartmán a vraj je už o ne väčší záujem než o lacnejšie izby v penzióne.

Schodolezom tu pamätali aj na vozíčkárov, dvoma salónikmi zase na biznis klientelu, na milovníkov wellness oddychu parnou a fínskou saunou a turbosoláriom. Na cudzincov prehľadnou a príťažlivou web stránkou s verziou v anglickom, nemeckom, ruskom, francúzskom a maďarskom jazyku.

No a na labužníkov veľmi peknou, svetlou a harmonicky pôsobiacou reštauráciou. Teda pardón, dvoma. Práve vďaka nim sa aj penzión môže hlásiť k trom hviezdičkám. A tamojšia reštaurácia je známa aj dobrou pizzou, ktorú si objednávajú štamgasti po celom Zvolene.

Pre obe budovy pracuje jedna recepcia, umiestnená v penzióne. Tých pár metrov pod holým nebom však hosťom vadiť nemusí (a v lete kráčajú popri príjemnej terase), vchodové dvere si otvárajú elektronickou kartou a samozrejme, s recepciou môžu komunikovať aj pomocou telefonickej pevnej linky.

Aj my sme to tak urobili, keď naše radiátory večer citeľne ochladli. Opäť nebol žiaden problém, aby recepčná „pridala do pece“. Jediné, čo nás delilo od stopercentného pocitu pohodlia, bolo nefungovanie svetiel – dvoch zo štyroch. Ako pracovníčka hotela tak aj my sme to pri prezeraní izby neskontrolovali...

Ráno nám však náladu zlepšili raňajky. Nijako nás neohúrili, ale nechýbali volské oká, párky a klobásky, čerstvá zelenina, niekoľko druhov syra, koláče, pre vyznávačov zdravšieho jedla štyri druhy müsli, jogurty, kvalitný pomarančový džús... a keď sa vajíčka minuli, ihneď sa v kuchyni pripravovali ďalšie, čerstvé a voňavé. Zaujala nás aj poznámka, že z raňajok sa síce jedlo nesmie odnášať, za 5 eur si však každý hosť môže takúto službu kúpiť.

Zhrnutie:

Plus: Dobrý pomer cena – kvalita, poloha blízko centra Zvolena.

Mínus: V izbe niektoré zo svetiel nefungovali.

