Hotel Galanta

Odkedy sa zatvorili brány termál parku Galandia, ponúka tento región ešte menej atraktivít pre turistu než doteraz. Spolupráca hotela Galanta s „vodným svetom“ bola totiž pre hosťa dosť zaujímavá. Napriek tomu oceňuje každý, kto sem cestuje za služobnými povinnosťami, že si môže oddýchnuť v peknom, nanajvýš príjemnom hoteli.

Ten nestratil zo svojej pôvodnej útulnosti penziónu nič ani po tom, čo sa premenil na hotel so štyrmi hviezdičkami. Zažili sme tu promptnú rezerváciu i jej potvrdenie, ochotu, ústretovosť na recepcii... Jediné, čo sme mohli vytknúť, je neinformovanie o tom, že v tú noc, keď sme sa ubytovali bude v hoteli oslava svadobného výročia.

Ak prišla táto objednávka až po našej rezervácii, chcelo to len jeden telefonát... že môžeme rezerváciu zrušiť alebo sa treba pripraviť na rušnejšiu noc a jedlo mimo reštaurácie. Napokon sa nám zdalo, že to s hlukom ani nebolo také hrozné. Spánok nám rušilo skôr ťažké trávenie, pretože sa naša večera predsa len s ohľadom na vyťaženosť kuchyne predĺžila do neskorých hodín.

Pôvab hotela najlepšie vynikol ráno spolu s prvými slnečnými lúčmi. Vtedy si hosť najviac všimne skalu s tryskajúcou vodou, veselo pôsobiace ihrisko, udržiavané trávniky a vôbec starostlivú ruku záhradníka. A za sklenými oknami stále rozostavané wellness, ktoré sa však podľa slov hotelového manažéra už blíži do finále. Nie je to vodný svet, ale predsa len ponúkne aspoň malé osvieženie.

Všimli sme si odchádzajúcu skupinky Čechov, čo tu služobne strávili týždeň, ale aj desiatky nových návštevníkov firemného podujatia. Prednosťou, ktorá láka, je totiž poloha hotela na periférii mestečka v časti zvanej Kolónia. Neruší hostí a hostia nerušia Galanťanov.

Hotel je obrátený na dobrú stranu. Ak je pekné počasie, lúče svietia priamo do raňajkovej miestnosti a prvý chod dňa tak dostáva nevšedný, akoby dovolenkový punc – či už je to v reštaurácii alebo „zimnej záhrade“.

Samotné raňajky neoslnili ani neurazili. Potešilo nás, že nám pani čašníčka pripravila espreso z pákového stroja, pretože tak nám to sľúbil čašník z predošlého dňa. Skrátka, nič tu nebol problém. Existuje nejaké lepšie odporúčanie?

Zhrnutie:

Plus: Útulnosť, ochota a ústretovosť personálu, pekné izby

Mínus: Neinformovanie o nočnej akcii v hoteli

