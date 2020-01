Hotel Galeria Thermal Bešeňová

ročník hodnotenia: 2020 Vodný Park Bešeňová, Bešeňová 136 044 4307 700 http://galeriathermal.sk 3 cenová úroveň

Kto sa chce (napríklad) celé dni kúpať a saunovať a užívať si pritom komfort štyroch hviezdičiek má v Aquaparku Bešeňová jednu možnosť – hotel Galeria Thermal. Recepcia a lobby sa nachádzajú pri vchode do areálu a hotel je deklarovaný ako prvý holistický hotel na Slovensku. Ak sa o tento smer veľmi nezaujímate, asi na prvý pohľad nezbadáte, v čom je tento hotel iný, ale napríklad na raňajkách sme našli informácie, aké prvky by mali holistické raňajky mať (aj mali). Okrem štandardnej ponuky sme tu napríklad našli aj niekoľko druhov vody s ponorenými minerálmi aj informáciou, na čo je tá, ktorá dobrá. Potešia sa aj tí, ktorí si radi, ak im to deň dovolí doprajú na raňajky pohár šumivého vína, aj to bolo v ponuke.

Keď sme prišli do hotela, na recepcii sme dostali obsiahlu informáciu o hotelových službách aj s mapkou areálu, kde sú informácie o jednotlivých prevádzkach a službách. Izby sú pekne zariadené v štvorhviezdičkovou štandarde, sú orientované na rôzne strany, takže majú rôzne výhľady. Určite najkrajší je na súkromné vonkajšie bazény, ktoré sú učené len hosťom hotela Thermal a to od 9.00 do 21.00. Časť izieb na prízemí má k vonkajším termálnym bazénom priamy vstup, stačí robiť pár krokov a ste v termálnej vode.

K dispozícii a v cene ubytovania majú ale hostia celý akvapark. Jeho služby môžu využívať ešte aj po chech-oute, ktorý je o desiatej, akurát za kľúč sa platí kaucia. K dispozícii je aj župan. Keďže privátne bazény sú otvorené už od deviatej, možno si ísť zaplávať, aj keď o desiatej definitívne odchádzate.

V izbe je všetko, čo sa od štvorhviezdičkového štandardu žiada, raňajky si možno objednať aj do izby, vedľa postele sme našli aj zoznam vecí, ktoré si možno bezplatne objednať, ak by nám chýbali. Tiež si možno vypýtať iný typ vankúša, ako je štandardný. Časť izieb na prízemí má vstup k vonkajším termálnym bazénom priamo z izieb.

V hoteli je aj miestnosť, kde sa možno počas dňa občerstviť ovocím, alebo šalátmi, tieto sú v cene ubytovania. Galeria má v lobby aj príjemný lobby bar s milým servisom, raňajky sa ale podávajú v inej ubytovacej časti aquaparku. Dá sa tam ale pohodlne prejsť cez spojovaciu chodbu. Ako sme v úvode spomínali, sú dostatočne pestré. Check-in je o 10.00.

Zhrnutie:

Plus: Hotel priamo v aquaparku s vonkajšími termálnymi bazénmi len pre hotelových hostí

Mínus: Počas našej návštevy nijaké, len župany pôsobili trochu vyprano.

