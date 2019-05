Hotel Galileo

ročník hodnotenia: 2019 Donovaly 196, Donovaly 048/4199 884, 4199 885, 0904 057 547 www.galileohotel.sk 3 cenová úroveň

Hotel situovaný v absolútnom centre jedného z najznámejších slovenských lyžiarskych stredísk nemôžete prehliadnuť, lebo je situovaný hneď nad hlavným donovalským parkoviskom, odkiaľ je blízko k obom lyžiarskym svahom. Dobre slúži ako východiskový bod nielen pre lyžiarov, ale v lete aj pre cyklistov a peších turistov.

Svojou architektúrou perfektne zapadá do krásneho horského prostredia. Drevené a kamenné prvky, ktoré dominujú nielen vonkajšej fasáde, ale aj vnútornému vybaveniu evokujú štýl luxusnejšieho alpského horského hotela. Už krátko po otvorení si našiel svoju klientelu nielen z radov Slovákov, ale pri našich návštevách bolo počuť maďarčinu, češtinu a aj angličtinu. Je vhodný pre rodinný typ dovolenky, firemných klientov, ale aj na menšie firemné a rodinné podujatia.

Aj v čase našej návštevy končila práve jedna firemná akcia, ktorá kompletne vyťažila kapacitu hotela na niekoľko dní. Za svoje fungovanie dokázali dobre využiť strategickú polohu a aj s pomocou marketingových aktivít sa im podarilo kapacitu hotela počas zimnej a letnej sezóny využívať takmer na sto percent. Preto je dobré plánovať svoj pobyt dostatočne dopredu.

Dobre funguje rezervácia cez internet. Odpoveď sme dostali do niekoľko hodín. Na potvrdenie rezervácie je potrebná platba kartou. Pokiaľ nezaevidujú platbu, rezervácia je stále len predbežná, nie záväzná, čo sa teda neoplatí riskovať.

Hoci bol hotel uvedený do prevádzky len pred deviatimi rokmi, jeho majiteľovi sa darí ďalšími úpravami udržiavať vysoký štandard. Ako financie a počasie dovolia, postupne prichádza k rekonštrukcii niektorých častí, naposledy menili matrace, nábytok.

Izby sú priestorovo veľkorysé, majú dostatok odkladacieho priestoru, takže odpadá problém kam so všetkým tým športovým oblečením. Veľkou výhodou je tu hotelová garáž, ktorá susedí s lyžiarňou, kde si bez obáv odložíte svoju športovú výstroj a suchou nohou vkročíte do výťahu a priamo na poschodie do izieb.

V každej izbe je wifi, TV so skutočne veľkým množstvom programov, aj zahraničných spravodajských a športových. Hotel sa snaží chovať ekologicky, dokonca aj zimná výzdoba na izbách bola len z prírodných materiálov. Samozrejmosťou ubytovania v hoteli je nádherný výhľad na okolitú prírodu.

Ešte krajší výhľad čaká na návštevníkov wellnes centra, ktoré sa nachádza v podkroví hotela. Wellnes centrum majú možnosť využívať aj neubytovaní hostia. Okrem toho vo večerných hodinách tam nestretnete ani deti, takže ideálne na dokonalý oddych. Na deti ale nezabúdajú, majú pre ne pripravené dokonca aj špeciálne detské masáže. K dispozícii sú štyri druhy sáun, ochladzovací bazén, studený potok a klima komora, vírivka, solárium.

V hoteli je aj detský kútik, nachádza sa za reštauráciou, počas prázdnin sa o deti stará animátorka.

Väčšinou počas sezóny sa raňajky podávajú formou švédskych stolov. Mimo hlavnú sezónu, kedy sme hotel navštívili aj my, sme si mohli vybrať z raňajkového menu. Ochotne nám pripravili aj teplé jedlá na objednávku ako omeletu so šunkou a šampiónmi. Okrem toho nám priniesli aj domáce pečivo, jogurty, paštéty, koláče, ovocie, džús, vodu a k tomu aj kvalitné espresso, či čaj..

Na internetovej stránke hotela nájdete dostatok informácií. Na propagáciu aktívne využívajú aj sociálne siete, kde majú slušnú fanúšikovskú základňu. Oplatí sa sledovať, ponúkajú tam aj rôzne zvýhodnené pobyty. Pracovníčky recepcie sú profesionálne a milé v ktorúkoľvek hodinu. Po príchode sa na recepcii dozviete všetky dôležité informácie o službách. Neustále prítomný je aj manažment hotela, ktorý kontroluje prevádzky, zdraví každého hosťa, ktorý sa objaví.

Zhrnutie:

Plus: Komfortné ubytovanie, výborná poloha na športové aktivity v zime, aj v lete.

Mínus: Počas našej návštevy nijaké.

