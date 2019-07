Hotel GOLFER

ročník hodnotenia: 2020 J. Horvátha 910/50, Kremnica 045/6743 767 www.golfer.sk 2 cenová úroveň

Prvý kladný bod získal tento hotel od nás hneď pri rezervácii cez hotelovú webovú stránku. Stačilo pár klikov a pobyt bol rezervovaný. Hotely sa často sťažujú, že klientov im berú webové rezervačné portály, ale vyplňovanie zdĺhavých formulárov, keď chce hosť rezervovať pobyt uvedomelo cez hotelovú stránku je presne ten dôvod, prečo si mnohí radšej objednajú zariadenie cez booking, kde stačí na rezerváciu pár klikov. Pri hoteli Kremnica rozhodne odporúčame rezerváciu cez hotelovú webovú stránku, je podobne jednoduchá.

Hotel nachádzajúci sa v lese na okraji mestečka Kremnica je určite jedno z najdlhšie fungujúcich porevolučných ubytovacích zariadení u nás. Oostavili ho ešte v 90-tych rokoch minulého storočia. Oficiálny štandard má síce tri hviezdičky, ale veľa vecí je v ňom nad ... hotel má napríklad pekné wellness aj s bazénom a vonkajšou vírivkou, ktoré je otvorené už od rána, takže sa dá ísť zaplávať aj ešte pred odchodom z neho. V izbách sú fény aj chladničky.

Izby sú účelne zariadené, majú všetko, čo k príjemnému pobytu treba, všetko čo sme potrebovali (internet, osvetlenie, televízia, odkladanie priestory) bolo, alebo fungovalo ako malo. Akurát by sme privítali viac elektrických zástrčiek v izbe.

Hotel poskytuje priestor pre rôzne aktivity a keďže majitelia sú milovníci golfu, je tu aj golfový trenažér. Keďže tentoraz sme tu boli na rozdiel od minuloročnej návštevy v lete, mohli sme obdivovať krásne upravený okolitý areál, ktorý využívali najmä rodiny s deťmi, keďže sú tu pre ne rôzne atrakcie.

Ďalšou, aj nie priamo hotelovou atrakciou je v lete okrem turistiky, cykloturistiky, alebo spoznávania baníckych miest termálne kúpalisko v susedstve hotela. V zime je okolie Kremnice vyhľadávané najmä bežkármi na lyžiach.

Toto všetko sa hosť dozvie aj z obšírnych informačných materiálov, ktoré nájde v izbe, ale aj na nástenke pri vchode do hotela. Lebo majitelia vedia (nie je to v slovenských hoteloch zďaleka samozrejmosť), že hosť chodí v drvivej väčšine nie do hotela, ale do destinácie. A keď si ho chcete udržať, treba mu podať informácie, prečo má chodiť práve sem.

Okrem množstva informácií o regióne, ale v Golferi dbajú aj na to, aby hosť vedel aj o tom, kde býva a čo možno v hoteli robiť. Tunajšia hotelová kniha by mohla slúžiť na výučbu, ako má hotelová kniha vyzerať.

Raňajky zodpovedajú trojhviezdičkovému štandardu, keď sme hotel navštívili, bol plný a aj reštaurácia plná raňajkujúcich hostí, ale obsluha stihla zjedené suroviny dokladať. Check out je o 10.00.

Zhrnutie:

Plus: Hotel s príjemnou atmosférou v lese, ale zase nie ďaleko od centra Kremnice

Mínus: Počas našej návštevy sme nezaznamenali.

