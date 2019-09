Hotel Grand Jasná

ročník hodnotenia: 2020 Demänovská Dolina 71, Demänovská Dolina 044/5231-900-1 www.grandjasna.sk 3 cenová úroveň

Štvorhviezdičkový hotel v Jasnej, neďaleko nástupnej stanice lanovky na Brhliská tu už nejaké to desaťročie stojí, ale stále sa teší záujmu hostí, v zime býva väčšinou vybukovaný. K tomu prispieva jeho strategická poloha, patrí medzi hotely v Jasnej, kde sa dá zlyžovať v podstate až k hotelovým dverám. A samozrejme služby ktoré poskytuje, najmä veľké wellness.

Hotel postupne prechádzal rekonštrukciou, spoločných priestorov a potom aj izieb. Podľa toho sú aj štandardizované. Pôvodné sa ešte nachádzajú na štvrtom poschodí a nesú označenie Štandard, zrekonštruované sú označené ako De Luxe. V čase, keď sme v Grande boli, bol rozdiel medzi nimi na deň 9 EUR, takže podľa nás malo význam priplatiť si.

Dostali sme rožnú izbu s netradičným pôdorysom a balkónom, na treťom poschodí. Výhľad zatiaľ nie je bohvieaký, na stavbu rezidencie oproti, keď ju dokončia, výrazne sa zlepší.

Izba bola umne zariadená svetlým nábytkom, nie je veľká, ale zmestilo sa do nej všetko čo treba. Dostatok odkladacích priestorov v predsieni, písací (alebo odkladací, či kozmetický) stolík s malým šamlíkom a zrkadlom, ale aj pohodlné televízne a čítacie kreslo so stojatou lampou. Izbu okrášľujú a robia zaujímavejšou netradičné svietidlá, ktorých dekorácia evokuje ľudový vzor, ale pokojne by to mohla byť aj snehová vločka.

Kúpeľňa je tiež priestorovo skromná, ale opäť funkčne vybavená – sprchový kút, wc a umývadlo sa sem zmestili bez problémov. Inak má všetko, čo k 4hviezdičkám má byť, aj internetové pripojenie fungovalo bez problémov.

To, čím tento hotel priťahuje hostí je určite aj jeho wellness, to je otvorené od tretej poobede. Okrem vnútorných priestorov s malým bazénom, saunami, sú ťahákom najmä vonkajšie – tam sú vonkajšie sauny, ochladzovacie jazierko aj aj dve vírivky. Kto chce wellness bez detí, po 19.00 tam už nemajú prístup.

Grand sa ale pozicionuje aj ako rodinný hotel, okrem detského kútika, sú tu cez prázdniny aj animátori a majú tu aj svojho maskota. Mimo prázdnin je zase využívané výborné konferenčné zázemie. O všetkých hotelových službách sa dá dozvedieť z televízneho informačného systému, ale aj z výborne urobenej hotelovej knihy, ktorú sme mali v izbe.

Raňajky sú do desiatej, boli výborné, mali široký sortiment aj vo vlastnej kuchyni pripravených produktov a koláčov (čo je v našich hoteloch stále úzky profil, väčšinou sú nahradené rozpekanými polotovarmi), jedny z najlepších v 4-hviezdičkových hoteloch. Rovnako check-out je tiež o 10.00. Ubytovať sa dá aj so psíkom.

Zhrnutie:

Plus: Poloha hneď pri zjazdových tratiach, pekné wellness, výborné raňajky

Mínus: Nič podstatné, len by sme v izbe privítali aj poháre na víno, keďže je aj v minibare

