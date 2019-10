Hotel Horizont Resort

ročník hodnotenia: 2020 Stará Lesná, Stará Lesná 052/446 7881 www.hotelsatel.com 4 cenová úroveň

Kto počas svojho pobytu v Tatrách nezavítal do Starej Lesnej, ako by ani žiadny relax v našich veľhorách nezažil. Dedinka len kúsok od Tatranskej Lomnice, schovaná za stromami ponúka to najlepšie zo štvorhviezdičkových wellness hotelov. A Ako bonus dostaneme naozaj nádherný výhľad na Lomnický štít. Chce to len dostať izbu otočenú na správnu stranu.

My sme zavítali do Hotela Horizont na konci augusta, kedy veľa ľudí využívalo predĺžený víkend na posledný oddych pred začiatkom jesene. Keďže patríme skôr medzi klasických mestských návštevníkov Tatier, nelákali nás kopce a skryté doliny, ale bazén, sauna a vírivka.

Podľa hotelovej stránky nás toto všetko malo čakať v najvyššej kvalite. S hotelom sme už mali predchádzajúcu skúsenosť, v rámci kongresového centra. Tak sme boli zvedaví, či sa nám vysoká kvalita služieb potvrdí aj tentokrát.

Pred pár rokmi bol hotel kompletne zrekonštruovaný, čo je už na prvý pohľad vidieť. Dôraz sa nekládol len na vnútorné priestory, izby a wellness, ale aj na fasádu. Jedným z veľkých lákadiel hotela je aj privátna zóna s vysunutou vírivkou, saunou, terasou s lehátkami a dokonalým výhľadom na štíty Tatier.

Náš pobyt sme si bez problémov objednali cez prehľadný rezervačný systém. Do hotela sme dorazili veľmi skoro a našu izbu nám ešte žiaľ nestihli pripraviť. Museli sme si teda počkať, čo nám však neprekážalo.

Využili sme totiž oddychovú zónu vedľa recepcie s výhľadom na Tatry, v ktorej sú pohodlné kreslá a hlavne v nej v tom čase vládol kľud. Akonáhle bola izba pripravená, recepčná nás zavolala a ubytovala nás. Oceňujeme kartový systém pri vstupe na schodište a k výťahu. Dávalo nám to pocit väčšieho bezpečia, že sa k izbám nedostane nikto kto by nemal, nakoľko bar v hoteli navštevujú aj okoloidúci.

Umiestnenie našej izby nás naozaj nesmierne potešilo. Mali sme ten správny výhľad na Tatry a keďže sme vystihli krásne počasie, nič nám nebránilo v ich pozorovaní. Izba bola ladená v prírodných tónoch, čo zapadalo do prostredia, v ktorom sa hotel nachádza.

Dáva to možnosť vyniknúť kráse za oknami. Mali sme objednanú klasickú dvojlôžkovú izbu, kde sa nachádzala príjemne veľká manželská posteľ, písací stôl, miesto na odloženie kufra, plochá televízia zavesená na stene.

Kúpeľňa bola priestranná, s veľkým sprchovacím kútom a dostatočným miestom na všetky hygienické potreby pre dve osoby. V izbe sme mali pripravené dva župany a papuče. Neváhali sme a po dobrom obede na terase hotela a malom oddychu na izbe, sme sa vybrali do wellnessu.

Wellness sa nachádza na -1. poschodí. Z hotela sa doňho pohodlne dostanete v papučkách výťahom. Návštevníci “z ulice” majú dobre vyznačený prístup priamo z hotelového parkoviska. Dominantou celého wellnessu bol pre nás bazén s rôznymi vodnými hydromasážami, vírivkou a barom. Miesto priamo stvorené na oddych.

Presklenými dverami sa dalo prejsť na terasu so sedením. Nás zaujímali aj sauny, ktorých síce nie je až tak veľa, ale výber ulahodí snáď každému. Najviac sa nám páčila soľná sauna, kde bola časť steny vyskladaná z tehličiek himalájskej soli. Oddychovú miestnosť sa nám podarilo navštíviť v čase, keď sa v nej nikto nenachádzal, takže sme si jemné zvuky vodopádu užili nerušene.

Súčasťou nášho ubytovania boli nielen raňajky, ale aj večera. Po dvoch hodinách vo wellnesse nám teplá večera padla naozaj vhod. Večera sa podáva formou bufetu a výber je veľmi pestrý. Vyberú si mäsožravci aj vegetariáni. Nás potešila polievka, veľký výber zeleniny a šúľance s makom. V rovnakom duchu širokého výberu sa niesli aj raňajky. Nechýbala ani povestná krupičná kaša. Jedlo, či už na večeru alebo raňajky, bolo chutné a dobre dochutené. Ulahodí aj náročnému jazýčku. Reštaurácia v ktorej sa jedlá podáva je príjemne zariadená, dostatočne priestranná, aby si bezdetné páry a aj rodiny s deťmi našli svoje miesto.

S našim pobytom sme boli naozaj spokojní. Celým naším pobytom nás sprevádzal ochotný a usmiaty personál. Na všetky naše otázky sme dostali odpovede a sem tam aj nejaký ten vtip. Oceňujeme, že hotelom sa nesie príjemná atmosféra a pokoj, ktorý počas svojho pobytu v Tatrách hľadá skoro každý návštevník.

Zhrnutie:

Plus: milý personál, moderný wellness, výborná kuchyňa, s citom urobená rekonštrukcia

Mínus: Počas našej návštevy žiadne

