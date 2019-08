Hotel Lomnica

ročník hodnotenia: 2020 Tatranská Lomnica 92, Vysoké Tatry 052 285 3500 http://www.hotellomnica.sk 4 cenová úroveň

Ak by sa robil rebríček hotelov, ktoré sú niečím výnimočné, tento tatranský hotel by v ňom určite patril na niektoré z popredných miest. Pretože hotel – obrazáreň je unikát nielen na Slovensku. Lomnica funguje už tretí rok, otvorili ju po niekoľkoročnej rekonštrukcii bývalého hotela Lomnica, ktorý býval centrom diania v Tatranskej Lomnici .Podľa ruchu, ktorý v hoteli a jeho okolí v čase našej návštevy bol, je evidentné, že nová Lomnica na to úspešne nadviazala.

Ubytovanie sme si objednávali cez hotelovú webovú stránku, potvrdenie rezervácie prišlo okamžite, na záväznú rezerváciu treba kreditnú kartu, za pobyt hotel stiahol peniaze ešte pred pobytom.

Hotel má dve časti – pôvodnú historickú a prístavbu. Izby sa líšia v závislosti od toho, v ktorej sa nachádzajú. Nám sa páčia viac izby v historickej časti, tak sme si aj tento krát objednali ubytovanie tu. Do hotela sme prišli ešte pred oficiálnym check-inom, zaregistrovali nás, zobrali nám batožinu, ponúkli, že než bude izba pripravená, môžeme ísť na welcome drink do kaviarne. Keď sme sa potom vrátili, dostali sme kľúče a s nimi všetky potrebné informácie, batožinu nám medzitým odniesli do izby.

Izby v historickej časti sú zariadené v pastelových tónoch s bielym nábytkom, každá má trochu inú dispozíciu. Minule sme mali izbu s výhľadom na Lomnický štít, ale s cestou pod oknami, tento krát izbu síce bez výhľadu na Tatry, ale do tichého dvora, resp. na terasu. Takže kto nemá rád v lete v izbe klímu, tu sa dá v pohode mať celý deň otvorené okno a je tu príjemne ticho. Táto alternatíva nám osobne viac vyhovovala.

Inak mala izba všetko čo k tomuto štandardu treba, páčia sa nám kúpeľne s dvoma umývadlami aj bidetom. Tento krát sme mali dokonca kúpeľňu s denným svetlom. Všetko tu bolo príkladné, vrátane informácií o hotelových službách, o programoch, ktoré hotel pre hostí robí, možnostiach trávenia voľného času v okolí, majú tu aj hotelové noviny.

Kto má rád výtvarné umenie a najmä slovenských autorov, musí sa tu cítiť ako v siedmom nebi – môže si totiž stiahnuť aplikáciu a cez QR kód študovať informácie o všetkých obrazoch, ktoré po hotelových chodbách a v galérii visia.

Pre koho sú „len“ peknou ozdobou, môže relaxovať v nie veľkom, ale príjemnom wellness centre, najmä v lete, keď sa dá naberať tatranské slnko na terase aj s vírivkou.

Lomnica má vynikajúce raňajky s veľmi milým personálom – určite patria do TOP 3 raňajok v našich hoteloch. Len „domácich“ nealko nápojov sme napočítali niekoľko druhov, pestrý výber tu mali vo všetkých druhoch surovín, veľa produktov z miestnej kuchyne. Check-out je príjemne o 12.00.

Zhrnutie:

Plus: Krásne zrekonštruovaný hotel v centre Tatranskej Lomnice s výbornými službami. Skvelé raňajky.

Mínus: Počas našej návštevy nijaké.

