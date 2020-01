Hotel NH Bratislava Gate One

ročník hodnotenia: 2020 Ambrušova 7, Bratislava 02/3277 0000 www.nhgateone.sk 3 cenová úroveň

Nie každý business hotel musí byť stroho zariadený a bez možnosti zažiť niečo výnimočné. V bratislavskom NH Gate One sa vám podarí vidieť mnoho zaujímavých vecí. Rovno pred hlavným vchodom je umiestnená zmenšenina hotela, ktorá zároveň slúži ako včelí úľ. Viac úľov sa nachádza na terase hotela a dokonca si môžete kúpiť aj hotelový med.

S nápadom prišiel jeden z akcionárov hotela a je to naozaj niečo, čo tento hotel odlišuje od ostatných. Vyprodukovaný med môžete ochutnať počas raňajok alebo v niektorých jedlách v reštaurácií. Je naozaj výborný. Po vstupe do hotela vás zas zaujme strop tvorený z tisícok kryštáľov, ktorý sa tiahne skoro cez celú vstupnú halu. V menšej miere ho môžete uvidieť aj pri vstupe na kongresové poschodie.

Izbu v hoteli sme si rezervovali priamo cez hotelovú stránku a jej rezervácia prebiehala bez akýchkoľvek problémov. Pár dní pred našim plánovaným pobytom nás kontaktovali z recepcie s upozornením, že v čase našej návštevy sa v kongresovom centre bude konať akcia až do neskorých hodín. Keďže nás termín nijak netlačil, našu rezerváciu sme zmenili na iný dátum. Toto upozornenie zo strany hotela vnímame ako príjemnú službu naviac, ktorou sme si ušetrili prebdenú noc. Komunikácia s recepciou bola veľmi promptná a našu rezerváciu nám upravili, podľa našich požiadaviek.

Hotel ponúka viacero druhov izieb od štandardnej až po apartmán. My sme si zvolili štandardnú izbu, ktorá má veľmi príjemnú veľkosť. Nebudete sa v priestore cítiť stiestnene ani nepohodlne. Izbe dominovala manželská queen size posteľ. V celej izbe boli parkety, takže ak máte stres z kobercov, v tomto hoteli vás čaká príjemné prekvapenie. Súčasťou vybavenie je písací stôl so stoličkou, kresielko s taburetkou, plochá TV, mini bar a trezor.

Kúpeľňa svojou veľkosťou zodpovedala veľkosti izby a bola rovnako veľkorysá. Našli sme v nej aj hotelovú kozmetiku a susič na vlasy. Súčasťou vybavenia hotela je aj wellness a posilňovňa.

My sme sa rozhodli využiť vstup do wellnessu, ktorý je v cene ubytovania. Čo nás zamrzelo, boli chýbajúce papuče a župan na izbe. Keďže nejde o wellness hotel, nie sú povinnou výbavou, ale pri rezervácií izby sme na webe videli informáciu, že v izbách sú k dispozícií. No našu chuť oddýchnuť si v príjemnom prostredí to neskazilo a vyskúšali sme všetko, čo sa nám ponúkalo.

Oddýchli sme si vo vírivke s pekným výhľadom a vypotili sme sa vo fínskej saune. Parná sauna počas našej prítomnosti nechcela fungovať, tak ako by mala. Napriek tomu sme vo wellnesse strávili príjemné chvíle a zrelaxovali sme sa.

Hotelové raňajky sú poslednou bodkou za každým pobytom a môžu váš dojem z ubytovania vylepšiť alebo zhoršiť. Nás raňajky naozaj potešili a odchádzali sme s úsmevom na perách. Na výber sme mali nepreberné množstvo teplých a studených jedál. Keby sme chceli ochutnať zo všetkého, sedíme v reštaurácií dodnes. Pochutili sme si aj na výborných čerstvých džúsoch a dobrej káve. Ak si chcete svoj nielen business výlet niečím spríjemniť, určite to nájdete v tomto hoteli.

Zhrnutie:

Plusy: príjemný personál, veľkosť izieb, výborná poloha, bezproblémové parkovanie

Mínusy: zle fungujúca parná sauna

