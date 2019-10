ročník hodnotenia: 2020 , Štrbské Pleso 052/4492 591-5 www.hotelpatria.sk 3 cenová úroveň

Wellness hotel Patria pomenovaný podľa štítu nad Štrbským plesom patrí k zariadeniam, kde to neustále žije. Uprostred ticha hôr, no zároveň priamo v centre. Bolo tomu tak aj počas našej návštevy ku koncu letných prázdnin, kedy bol hotel plný rodín s deťmi.

Či už dostanete izbu na jednej, alebo druhej strane, nerozhoduje ani poschodie, isté je, že každá vám poskytne krásny výhľad do prírody, a to buď na pleso, alebo na horské štíty. Tie s výhľadom na pleso majú navyše balkóny, takže sa oplatí priplatiť 16 eur. Čo sa ale naozaj oplatí priplatiť je 25 eur za zrekonštruovanú izbu. Výsledok skutočne stojí za to. Po dvanástich rokoch hotel prechádza postupne kompletnou rekonštrukciou. Celkovo je už kompletne obnovených sedem z deviatich poschodí. V nezrekonštruovaných izbách vás ubytujú napríklad ak máte so sebou psa.

Novinkou okrem ďalších zrekonštruovaných izieb je od leta nová terasa s grilom, detským preliezkami a príjemnou obsluhou. Kapacita býva zaplnená organizovanými skupinami aj individuálnymi hosťami. V obľube ho majú rodiny s deťmi, pre ktorých je tu pripravených množstvo lákadiel na strávenie voľného času. Deťom tu venuje personál veľkú pozornosť. Personál tu dostáva zabrať, pôsobí však veľmi profesionálne. Podľa slov manažéra hotela tu ale rád pracuje, žije hotelovým životom dokonca aj mimo pracovný čas a fluktuácia je tu nízka. Ak sem zavítate častejšie, všimnete si to aj sami.

Pôsobivá a priestranná lobby s jazierkom a veľkým množstvom kvetín pripomína botanickú záhradu a zaručuje príjemné posedenie s možnosťami malého občerstvenia v podobe mnohých drinkov a domácich dezertov, ktoré má v ponuke lobbybar. Uvoľnenosť a priateľskosť preniká celým konceptom hotela.

Zrekonštruované izby sú priestranné, vkusne zariadené, farebne zladené, príjemné je podsvietenie nad posteľou a dobrý spánok okrem čerstvého vzduchu zabezpečuje aj kvalitné matrace. Kúpeľne s kvalitným vybavením, výhodou je samostatná toaleta.V izbách sú veľké televízory, plný minibar, trezor aj župany.

Obľúbeným miestom aj pre neubytovaných hostí je tunajšie relaxačné zázemie s vírivkou, detským , ale aj plaveckým bazénom. V ňom sa dá na rozdiel od mnohých slovenských hotelov plávať nielen po obede, ale aj pred raňajkami, pretože je otvorený od siedmej hodiny. V prístavbe wellness centra, do ktorej majú prístup len dospelí a deti nad šestnásť rokov pred štyrmi rokmi pribudli vonkajšie sauny a vonkajšia vírivka. Priestor je členitý a zaručuje súkromie. Personál je nablízku, uvarí vám čaj, alebo iné nápoje, zdarma je k dispozícii voda s citrónom a jablká.

V máloktorom hoteli máte možnosť vybrať si aj hotovosť z bankomatu, ktorý je už dlhé roky priamo vedľa recepcie. Nechýba ani kvalitne vybavený detský kútik či obchod plný suvenírov či športových potrieb.

Parkovanie sa platí zvlášť, je možnosť okrem vonkajšieho státia parkovať aj v hotelovej garáži, čo je hlavne v zimných mesiacoch komfort na nezaplatenie. Výťahom sa sem dá dostať priamo od izieb a cestou je hneď aj lyžiareň, požičovňa lyží a v lete bicyklov. Zašportovať si možno v malom fitnescentre.

Hoteloví hostia môžu využiť aj služby kaderníka, holiča, zájsť na pedikúru alebo manikúru.

Hotel Patria je často miestom, kde firmy organizujú kongresy a semináre. Veľká kongresová hala má kapacitu 400 miest, kongresová hala pri Vatra bare 160 miest. Na rodinné oslavy a iné akcie je vhodný lovecký salónik a ďalšie dva menšie salóniky. Technické vybavenie zabezpečujú podľa potreby.

Pre zábavy chtivých slúži nočný bar, v ktorom sú aj bowlingové dráhy. Bohaté raňajky s pestrou ponukou teplého a studeného bufetu, z ktorého si vyberie každý, sa podávajú v hotelovej Slnečnej reštaurácii. Personál neustále obiehal okolo stolov, odoberal použitý riad a znovu prestieral. Hostia často využívajú pobyty s polpenziou. Večere sa podávajú tiež formou bufetových stolov.

Plus: Bohatý výber hotelových aktivít, mimoriadne ochotný a ústretový personál na recepcii

Mínus: Počas našej návštevy nijaké

