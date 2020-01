ročník hodnotenia: 2020 Vyhne č.103, Vyhne 045/6772 187, 0908 920 016 www.hotelsitno.sk 3 cenová úroveň

Ukrytý uprostred Štiavnických vrchov v krásnom a pokojnom prostredí stojí kongresový a wellness hotel Sitno. Ponúka skutočne bohaté možnosti na trávenie voľného času nielen pre návštevníkov z oblasti biznisu, ale napríklad aj pre rodiny s deťmi.

My sme hotel navštívili koncom októbra a zažili sme tam niečo nečakané. V plavkách a v otvorených županoch sme si vychutnávali neskoré jesenné slnko na ležadlách pri vonkajšom bazéne. Na toto ročné obdobie bolo totiž nezvyčajne teplo.

Poďme ale pekne po poriadku. Hotel sme si objednali cez rezervačný systém a onedlho sme dostali e-mail s potvrdením objednávky. Potom už len stačilo prísť v termíne, ktorý sme si zvolili.

V čase našej návštevy bol hotel dosť plný, lákal totiž rodiny s deťmi zaujímavým animačným programom. Takže detí tam bolo neúrekom. My sme si potrebovali trochu oddýchnuť zo zhonu “veľkomesta”, takže sme po ubytovaní zhodili naše veci na izbu, krátko sme sa pokochali výhľadom na slnkom zaliate kopce a modrý bazén pod nami a vyrazili sme do hotelového wellnessu. V izbe sme mali pripravené župany, ktoré sme spolu s plavkami hodili rýchlo na seba a výťahom sme sa odviezli do priestorov spa.

Ako som už spomínal vyššie, chceli sme najskôr využiť priaznivé počasie, a tak sme sa vybrali na niekoľkominútovú “opaľovačku” na lehátkach pri plaveckom bazéne. Oddych sme si spríjemnili čapovaným pivom Steiger, ktoré sa vyrába práve vo Vyhniach. No a potom sme sa už naplno oddali saunám a horúcej vode vo wellness priestoroch.

Príjemne unavení, ale aj oddýchnutí sme sa vrátili do izby. Tá spĺňala všetky potrebné štandardy. Manželská posteľ, TV s plochou obrazovkou, pracovný stolík s elektrickou zásuvkou, nočné stolíky, zrkadlo, minibar a pre mňa najdôležitejšou vecou bola fungujúca Wi-Fi. Izba disponovala aj balkónom s krásnym výhľadom na okolitú prírodu. Jednoducho, bolo sa čím kochať. Kúpeľňa bola čistá a priestranná, nechýbalo v nej nič, čo by hotelový hosť potreboval, vrátane vane, umývadla, zrkadla a zabudovaného fénu na vlasy.

Osobne ma v hoteli zaujal nočný bar Wine, Coffee & Tea Lounge. Po výbornej večeri sme si doňho zašli na pohárik a cítili sme sa tam veľmi príjemne. Atmosféru v bare dotváral klavirista, ktorý hral svetové hity v klavírnom prevedení. Spokojný som bol aj s bohatým výberom nápojov. Milo som ostal prekvapený z ponuky whisky, ale najmä z toho, že personál vedel o tej ktorej whisky aj niečo povedať, poradiť a odporučiť, s čím sa nestretnete všade.

Čerešničkou na torte bola fakt, že whisky nalievajú do skutočných degustačných pohárov na whisky, nie do klasických pohárov so širokým dnom. Kultúru pitia whisky poznajú zatiaľ len málo kde na Slovensku, ale v hoteli Sitno určite áno. Palec hore.

Spokojní sme boli aj s hotelovými raňajkami. Bohatý výber jedál, salámy, šunky, párky, vajíčka, syry, jogurty, koláče, ovocie, zelenina, džúsy a mnoho ďalších pochutín. Jednoducho, nie je problém si vybrať a skutočne dobre sa naraňajkovať.

A aby sme nezabudli, hotel Sitno má veľmi kvalitnú reštauráciu s bohatou a výbornou ponukou chutných A la Carte jedál. Tie sú nielen pastvou pre oči, ale aj pre chuťové poháriky. O tom ale v osobitnom hodnotení reštaurácie hotela Sitno.

Ak sem ideme služobne, alebo len tak oddychovať, hotel Sitno srdečne odporúčame.

Zhrnutie:

Plus: Bohatý výber aktivít pre deti aj dospelých, pekné wellness

Mínus: Počas našej návštevy nijaké

