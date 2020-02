Hotel Sv. Ľudmila

ročník hodnotenia: 2020 Tehelňa 40, Skalica 034/6977 777, 0910 856 102 www.hotelsvataludmila.sk 3 cenová úroveň

Keď si na webe pozeráte prezentáciu skalického Hotela sv. Ludmily a potom sa ocitnete na mieste, budete príjemne prekvapení: realita je rovnako pekná ako obrázky na webe.

Hotel je situovaný v tichom prostredí mestského lesoparku, obklopený krásnymi upravovanými záhradami. Kráľovnou kvetinových záhrad je tu ruža. Súčasťou rozľahlého hotelového areálu je rybníček so zlatými kaprami a romantický altánok ako stvorený pre organizovanie svadieb.

Časť záhrady pod altánkom je zastrešená, takže svadobní hostia môžu mať hostinu v záhrade. Je to však ideálny priestor nielen na konanie svadby, ale aj grilovačky väčšej skupiny.

V hoteli hostia nájdu aj herňu s golfovým simulátorom, biliardom a stolným futbalom. Môžu si vychutnať jedlá v reštaurácii, ktoré koncipoval známy šéfkuchár Ľubomír Herko alebo tiež posedieť v bare, vo vínnej pivnici či v cigarovom salóniku.

Relaxovať možno vo wellness centre s vírivkou, troma saunami a ponukou rôznych masáží. Za vstup do wellness sa platí. V izbách sú k dispozícii župany.

Ubytovať sa možno v biznisovej alebo romantickej časti hotela v 42 jednolôžkových a dvojlôžkových izbách a 3 luxusných apartmánoch.

Ak chcete hotel využiť na usporiadanie kongresu, konferenciu alebo školenie, v hoteli vám budú k dispozícii klimatizované konferenčné priestory s kapacitou 150 osôb a ďalšie školiace miestnosti.

Ubytovanie sme si rezervovali mailom. Recepcia nám ju potvrdila takmer okamžite, s tým, že sme mali zaplatiť úhradu za izbu.

Vstupná hala hotela je priestorovo veľkorysá. Jej centrom je štylizovaná socha ženy. V priestoroch hotela boli v čase našej návštevy vystavené zaujímavé sochárske diela, ktoré bolo možné kúpiť.

Na ceste do našej dvojposteľovej izby (127 €) sme si mohli na stenách pozrieť galériu známych ľudí (najmä hudobníkov), ktorí tu prenocovali. Objednali sme si štandardnú dvojposteľovú izbu. Bola štýlovo zariadená dreveným nábytkom. Nad pohodlnou posteľou zastlanou prikrývkou s kvetmi dominoval kameňom obkladaný oblúk. Z okna dopadalo do izby zaujímavé svetlo.

Dobrý dojem podčiarkol pekný výhľad do parku a na vchod do hotela s fontánou. Oproti posteli bol pracovný stôl so zrkadlom. V izbe nám naozaj nič nechýbalo. Wifi fungovalo bez problémov. Niektoré stanice v televízore sa ale nedali naladiť.

Raňajky boli viac ako štandardné, európske, doplnené o zeleninu a domáce dezerty. Pozitívne je, že check out je o 11. hodine.

Zhrnutie:

Plus: Komfortné ubytovanie, pozorný personál a krásna ružová záhrada, ktorú v inom hoteli nenájdete.

Mínus: Niektoré televízne stanice sa nedali naladiť.

