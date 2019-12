ročník hodnotenia: 2020 Vyhne 249, Vyhne 045/6787 611, 0918 570 455 www.termalvyhne.sk 3 cenová úroveň

Túžite absolvovať wellness pobyt spojený s kúpaním v termálnej vode ale bez koloritu veľkého kúpeľného mesta? Skúste navštíviť Hotel Termál vo Vyhniach. Nachádza sa v nádhernom a pokojnom prostredí Štiavnických vrchov, ďaleko od ruchu mesta a návalov turistov. Dokonca aj pri plne obsadenej kapacite hotela nemáte pocit, že ste v obkľúčení ľudí. Hotel poskytuje dostatok priestoru na to, aby sa všetci hostia cítili pohodlne. K dispozícií je tu veľký Lobby bar so slnečnou terasou s výhľadom na les. A to božské ticho vonku nás naozaj uchvátilo.

Izbu sme si rezervovali priamo cez hotelovú stránku pár týždňov vopred, nakoľko je jeseň obľúbené obdobie na relaxačné wellness pobyty. Naša prvá voľba termínu nám nevyšla a z dôvodu naplnenej kapacity sme si museli vybrať iný termín. Zamestnanci recepcie s nami ochotne komunikovali a za pár minút sme mali pobyt zarezervovaný. Profesionálny a ľudský prístup personálu sa nám potvrdil aj pri ubytovaní. K ubytovaniu na jednu noc sme mali aj dvojhodinový vstup do wellness centra, čo sme mali v pláne využiť čo najskôr.

Izbu sme dostali na štvrtom poschodí s výhľadom na les a ukrytý kostol medzi stromami. Bola priestranná s veľkou manželskou posteľou s nočnými stolíkmi, odkladacím priestorom na kufor, skriňou a TV zavesenou na stene. Pod vikierovým oknom sme dokonca objavili malý pracovný kút. V kúpeľni sa nachádzal sprchovací kút, umývadlo a toaleta. Objavili sme dokonca aj sušiak na bielizeň, čo sme po príchode z wellness centra naozaj ocenili.

Po rýchlej prehliadke izby sme sa chceli čím skôr dostať do wellness centra, ktoré sa nachádza na prízemí hotela. Jeho dizajn je naozaj jedinečný. Všade prevládajú zemité farby, príjemné prítmie a teplo sálajúce z bazénov. Nachádzajú sa tu dva bazény s termálnou vodou, dve sauny, soľná inhalačná miestnosť a neodmysliteľnou súčasťou sú aj masáže. My sme stihli vyskúšať parnú saunu a v bazéne s teplou vodou sme strávili skoro hodinu. Poskytol nám príjemný pocit uvoľnenia a pevne veríme, že voda prospela aj nášmu zdraviu.

Náš pobyt sme zakončili veľmi chutnými raňajkami v reštaurácií, ktorá sa nachádza na prvom poschodí. Veľmi oceňujeme kávovar na zrnkovú kávu, čo nebýva zvykom ani v hoteloch s väčším počtom hviezdičiek. Raňajky boli primerane bohaté s výberom teplých jedál, salám, šuniek, syrov a dokonca s veľkou misou čerstvého a nakrájaného ovocia. Náš pobyt v hoteli bol veľmi príjemný. Všade bola cítiť priateľská atmosféra, personál bol milý a pozorný.

Zhrnutie:

Plusy: výborná poloha hotela v pokojnom prostredí, wellness s termálnou vodou

Mínusy: zhoršený signál wifi

© 2019 News and Media Holding