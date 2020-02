Hotel Zelená Lagúna

ročník hodnotenia: 2020 Domaša, rekreačná oblasť Dobrá, Kvakovce 26 0915 930 345 http://www.zelenalaguna.sk 3 cenová úroveň

Do hotela Zelená Lagúna sme prišli večer a tak ostali pre nás krásy rekreačnej oblasti Dobrá na Veľkej Domaši ukryté až do druhého dňa.

Ak niekto kedysi povedal, že na východe nič nie je, nemal pravdu. Ani nie 50 kilometrov od Košíc sa ocitnete v krásnom prostredí. Nájdete tu všetko, čo potrebujete, ak si chcete oddýchnuť v lese a súčasne pri vode.

Architektonicky zaujímavo riešený hotel, ktorý leží doslova v objatí lesov na brehu vodnej nádrže, je toho dôkazom. Výborne zapadá do krajiny. Z jednej strany je cesta. Z druhej, terasovitej časti hotela je krásny výhľad na veľkú vodu.

Súčasťou hotela je dvadsaťmetrový krytý plavecký bazén, ktorý je umiestnený osobitne a jeho využitie je v cene ubytovania. Tento eurofondový projekt zatraktívnil celý rekreačný areál Zelená Lagúna, keďže bazény je možné využívať celoročne.

Návštevníci majú k dispozícii najmodernejšie sauny a vírivky. Cenovo výhodná je kúpa pobytového balíčka. Relaxovať môžete v štyroch druhoch sáun a vírivke.

Svahový terén je dokonale využitý na detské ihrisko a ďalšie športoviská. Upravená cestička vedie až na súkromné mólo a pláž, ktoré je v lete vybavené aj ležadlami a slnečníkmi. V lete tu môžete mať skutočne pocit, že ste na dovolenke pri mori. Súčasťou hotela je aj posilňovňa a požičovňa bicyklov. Ak nechcete chytať ryby alebo ležať na pláži, môžete si požičať bicykel a takto spoznávať pekné okolie. Domašu v lete zatraktívnila aj loď, ktorá sa po nej, pokiaľ to stav vodnej hladiny dovolil, plavila.

V hoteli nájdete detský kútik, vináreň, spoločenskú miestnosť a knižnicu, spoločný salónik a obchod so suvenírmi. Pre športovcov je tu posilňovňa. Samozrejmosťou je reštaurácia a bar. Všade môžete zadarmo využívať Wi-Fi.

Ubytovať sa možno v štandardnej izbe či v izbe Lux s výhľadom na Domašu. Izby Superior sú ideálne pre rodiny s dieťaťom. Pre rodiny s viac deťmi je vhodné ubytovať sa môžete v apartmáne.

Ešte väčšie súkromie môžete mať v v niektorom z apartmánových domčekov, ktoré sú v tesnej blízkosti hotela. V objekte sa nachádza zariadená kuchynka, takže je to vhodné ubytovanie pre rodiny s deťmi alebo väčšie partie.

My sme sa ubytovali v štandardnej izbe s výhľadom na les (101 eur). Hoci sme nemali výhľad na jazero, kompenzáciou bola priestranná lodžia so sedením, kde sme mohli oddychovať. V cene sme mali zahrnuté raňajky formou bufetových stolov, neobmedzený vstup do wellness sveta, plaveckého bazéna a kardio posilňovne, welcome drink, pripojenie na WIFI, parkovanie v areáli hotela.

Izba bola vybavená TV s plochou obrazovkou. Keď sme TV zapli, privítal nás personál hotela. Okrem toho sme si mohli pozrieť aj tipy na zaujímavé výlety do okolia.

Súčasťou izby je moderná kúpeľňa so sprchou a s oddeleným WC. Na pracovnom stole sme našli servis na uvarenie čaju alebo kávy, čo je dobrá služba, keďže reštaurácia je otvorená do 22. hodiny.

Zhrnutie:

Plus: Nadštandardné služby, ideálne miesto na rekreáciu a pobyt s rodinou

Mínus: Počas našej návštevy nijaké

