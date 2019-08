Hotel Zochova chata

ročník hodnotenia: 2020 Piesok 4015/B7, Modra 033/2633 300 www.hotelzochovachata.sk 4 cenová úroveň

Hotel, do ktorého sa dá uniknúť pred ruchom mesta doslova do „lona prírody“ a ani nemusíte, ak ste napríklad z Bratislavy a okolia, tráviť dve a viac hodiny v aute. To je Zochova chata v Malých Karpatoch. Vyhľadávaná je pre komfortné ubytovanie, výborné wellness a pokoj uprostred malokarpatských lesov.

Hosťa, ktorý sem príde prvý krát, určite zaujme už príchod – cez krásne upravené okolie hotela. Pôsobivý je aj vstup do hotela – z lobby vidno cez veľké okná, či presklennenú stenu do vzorne upraveného hotelového areálu a okolitého lesa. Príjemne sa tu aj posedáva v masívnych kožených kreslách pri káve, alebo drinku. Keďže sme tu boli v lete, rovnako príjemne sa sedelo v masívnych kreslách na terase. Zaparkovať sa dá v hotelovom areáli na krytom parkovisku. Zaujímavé je, že aj keď hotel je uprostred lesov, dá sa sem prísť aj verejnou dopravou z Bratislavy – zástavka je priamo oproti nemu.

Hotel má dve časti, v budove pôvodnej Zochovej chaty sú izby, ktoré evokujú jej atmosféru, lebo chodba aj samotné izby sú obložené drevom. Zopár z nich má aj vstup na vonkajšiu terasu, čo môže byť príjemné v lete. Izby v pristavenej časti hotela sú tiež urobené tak, aby mal hosť pocit symbiózy s prírodou – jedna stena je presklenená, takže sa z postele pozeráte do korún stromov. Inak majú všetko, čo k štvorhviezdičkovému štandardu treba.

Zochova chata je pre svoju relatívnu odľahlosť a vybavenie vyhľadávaným miestom na rôzne firemné akcie, semináre a školenia, ale rozhodne aj individuálni hostia si tu prídu na svoje. Hotel je známy svojim spa a wellness a keďže teraz sme tu boli v lete a počas pekného počasia, užili sme si aj jeho vonkajšiu časť. Bazén a vírivka sú síce vnútri – ako inak, s výhľadom do lesa, vonku je ale dostatok rôznych typov komfortných ležadiel. Okrem toho je vonku aj privátna sauna a vírivka, tie ale nie sú v cene ubytovania a treba si ich objednať minimálne 8 hodín vopred.

Vyznávači aktívneho oddychu si tu tiež prídu na svoje, v okolí je množstvo možností a hotel o nich aj pekne informuje na webovej stránke aj v informačných materiáloch v izbách.

Raňajky zodpovedali štvorhviezdičkovému štandardu, možno si počas nich objednať okrem raňajkovej kávy aj kávu podľa výberu, chcek-out je príjemne o 11.00. Keďže wellness je otvorené od rána, možno si ísť pred odchodom (alebo pred neskoršími raňajkami) zaplávať.

V Zochovej chate sme sa aj tento rok stretli s príjemným personálom a spomenúť musíme aj výbornú reštauráciu. Tá stojí za návštevu, aj osobitne, aj keď nie ste v hoteli ubytovaní. Dá sa tu v kombinácii s návštevou wellness stráviť naozaj príjemný deň.

Plus: Poloha uprostred malokarpatských lesov, pekné wellness, ochotný personál

Mínus: V našej izbe v pôvodnej časti Zochovej chaty kolísajúci signál wifi

