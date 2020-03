Meritto restaurant & apartments

ročník hodnotenia: 2020 Súľovského 101, Rajecké Teplice 0911 669 966 www.meritto.sk 2 cenová úroveň

Reštaurácie a hotely sú síce momentálne zatvorené, ale aj tak prinášame ďalší tip na "lepšie časy".

Koncom minulého roka sme zavítali do malebného kúpeľného mestečka neďaleko Žiliny, do Rajeckých Teplíc. Mesto je známe svojimi bohatými možnosťami v oblasti relaxu a wellness, čo sme okamžite po príchode išli otestovať. A bolo to super.

Naše ubytovanie i stravovanie sme zverili do rúk penziónu s reštauráciou Meritto. Neveľká nehnuteľnosť stojí v tesnej blízkosti kúpeľných domov a doslova pár metrov od známeho liečebného komplexu Aphrodite. Pred penziónom sme našli malé parkovisko, na ktorom sme pohodlne zaparkovali.

Z jednej strany objektu sa nachádzal vchod do penziónu, z inej strany zase do priestrannej reštaurácie, ktorej súčasťou je aj recepcia.

Vošli sme teda do reštaurácie, kde sa nás ujala milá obsluha. Pokiaľ sme vybavili štandardnú registráciu na ubytovanie, načapovali nám dve malé pivká na privítanie. Potom nás jedna z dvoch zamestnankýň, ktoré obsluhovali aj v reštauračnej časti, zaviedla do nášho apartmánu, v ktorom sme boli ubytovaní jednu noc.

Hneď po vstupe do dverí nás privítala priestranná miestnosť s kuchynskou linkou, chladničkou, stolom a stoličkami. Po pravej strane boli dvere do obývacej miestnosti, kde bola pohodlná rohová sedačka, šatník, písací stolík s telefónom, no a samozrejme aj LCD televízor s početným výberom TV staníc. Ďalšou miestnosťou bola spálňa, ktorej dominovala manželská posteľ, po bokoch stáli nočné stolíky. Hneď vedľa nej sme mali veľkú kúpeľňu s rohovou vaňou, radiátorom, umývadlom a toaletou.

Aj keď by ste si možno povedali, že zariadenie ubytovacej časti asi neznesie najmodernejšie kritériá, všetko bolo čisté, účelné i praktické a my sme sa tam cítili ako doma.

Bonusom k tomu všetkému bola 20-percentná zľava na trojhodinový vstup do relax centra Aphrodite, kde sme si po ceste z Bratislavy a po ťažkom pracovnom dni dopriali príjemný oddych.

Samozrejmosťou v cene ubytovania boli raňajky. Nesklamali. Miešané vajíčka, páročky, hrianky s maslom a čerstvá zelenina boli veľmi príjemným začiatkom dňa. Rovnako kvalitné espresso, na čom si dosť potrpíme a nie všade je samozrejmosťou. Tu bolo.

A ešte jedna drobnosť, ktorá tiež nie je inde samozrejmosťou. V celej reštaurácii sú nainštalované elektrické zásuvky spolu so zásuvkami na USB káble pre zákazníkov, ktorí si potrebujú nabiť mobilné zariadenie. Praktická vec, ktorú sme rovnako veľmi ocenili.

Ak budete mať cestu do Rajeckých Teplíc, ubytovanie v Penzióne Meritto bude určite dobrou voľbou.

Zhrnutie:

Plus: Milý personál a priestorovo veľkorysé ubytovanie s domáckou atmosférou

Mínus: Možno snáď len starší (ale neopotrebovaný a zachovaný) nábytok, nám to však neprekážalo.

