Palace Art hotel Pezinok

Zámok Pezinok tu stojí už niekoľko storočí a za ten čas zažil hocičo, slávne aj menej slávne časy. V modernej histórii tu bolo vinárstvo, pálenica, aj Národný salón vín. Tá najnovšia história sa začala písať v roku 2015, keď zámok kúpil Štefan Šimák a zdevastovanú historickú stavbu dal kompletne zrekonštruovať a daj jej aj svoje meno – Šimák zámok Pezinok. Tak vznikol naozaj jedinečný komplex vinárstva, hotela aj múzejných expozícií, keďže na zámku našli priestor zbierky umeleckého skla, ktoré sa majiteľ rozhodol ukázať aj verejnosti, historických motoriek Jawa, ktorých fanúšikom je zase Štefan Šimák ml. Tiež si možno prezrieť zrekonštruované Pálffyho apartmány a urobiť si obraz ako býval najznámejší majiteľ zámku.

V časti zámku funguje niekoľko mesiacov aj hotel, ktorý dostal priliehavý názov Palace Art Hotel. Umenie je tu naozaj všade prítomné, interiéry sú dekorované už spomínaným umeleckým sklom, na chodbách aj v izbách visia originály diel slovenských umelcov.

Pobyt sme si rezervovali cez hotelovú webovú stránku, potvrdenie prišlo hneď. Na záväznú rezerváciu treba kreditnú kartu, chválime, že peniaze z nej nestiahnu hneď, ako sa bežne robí, ale až pri check -oute. Cesta k zámku je dobre označená, aj vchod do areálu, parkovať sa dá priamo pri zámku.

Do hotela sa vchádza cez nádvorie, tam sú dobre označené všetky atrakcie, ktoré sa v objekte nachádzajú – okrem už spomínaných je tam aj dobre zásobený suvenírový obchodík. Na recepcii nám pri check-ine poskytli všetky potrebné informácie o hotelových službách, hosť má informácie o otváracích hodinách jednotlivých prevádzok napísané aj na obale elektronického kľúča.

Objednali sme si izbu Premiere, čo je základná kategória. Je pomerne priestranná, okrem pohodlnej postele, nábytku a odkladacích priestorov sa sem pod okno zmestili aj dve pohodlné kreslá so stolíkom. Páčila sa nám kombinácia farieb, ktorú pri zariaďovaní použili, pastelové tóny béžovej a medovej veľmi vhodne oživili modré akcenty na vankúšoch, prikrývke ale aj na nočných lampách – tie si bolo možné zapnúť v dvoch úrovniach svietenia, ako klasickú lampu, alebo tlmenejšie modré svetlo, ktoré poskytovala spodná časť lampy. Technickou vychytávkou sú aj zásuvky pri posteliach, pri jednej je klasická, pri druhej na usb.

Všetko v izbe nesie známku najvyššej kvality – nábytok, mäkkučký koberec, superpohodlné postele a kvalitné paplóny a vankúše, TV s veľkorozmernou obrazovkou, informačným systémom a desiatkymi programov. K vybaveniu patrí dobre vybavený minibar, majú aj kvalitné poháre na víno, nielen na vodu, značkovú kúpeľňovú kozmetiku, rýchlovarná kanvica, čajový a kávový servis umne schovaný v štýlovej kazete. Wifi fungovalo bez problémov. Hotel sa stará aj o to, aby tí, ktorí nepoznajú Pezinok a okolie, v informačnom systéme je dostatok informácií o tom, čo sa dá robiť v okolí a tiež brožúrka v angličtine o Bratislavskom kraji.

Wellness je otvorené cez týždeň od 12.00 a cez víkend od 10.00 a keďže check-out je o 10.00, ak sem prídete na jednu noc, ako my, treba ho využiť v deň príchodu, otvorené je až do pol jedenástej. Na pohodlný vstup doň sú v izbe župany a papučky. Hotel je tiež obľúbeným miestom konania rôznych konferencií a akcií, v izbe sme mali aj harmonogram, aké koncerty sa tu budú počas roka konať a zoznam umelcov je naozaj pôsobivý.

Raňajky sa podávajú od siedmej cez týždeň a od pol ôsmej cez víkend a sú vynikajúce, patria medzi najlepšie u nás, sú na úrovni päťhviezdičkových hotelov. Bohatý a pestrý výber, veľa domácich produktov, štýlovo a nápadito naservírované. Doslova pastva pre oči aj pre chuťové bunky. Naozaj pekný štart do dňa, alebo ukončenie pobytu v prípade ak vás po nich čaká už len check-out.

Zhrnutie:

Plus: Krásne štýlové prostredie, vysoká úroveň poskytovaných služieb

Mínus: Keďže raňajky sú do desiatej a cez víkend do pol jedenástej, chceck-out o 10.00 by sa hodilo aspoň o pol hodinu posunúť. Aj keď na našu otázku, či môžeme odísť až pred jedenástou sme dostali kladnú odpoveď.

