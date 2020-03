Patince Family Wellness hotel a Marina

ročník hodnotenia: 2020 Patince 431, Patince 035/7908 500 www.wellnesspatince.sk 4 cenová úroveň

Do Patiniec láka návštevníkov termálna voda. Obsahuje vysoký podiel hydrouhličitanov, vápnika, horčíka i síranov a vďaka tomu veľmi priaznivo pôsobí na kĺby a svaly. Biznis Wellness hotela Patince, ktorý funguje od roku 2006, je na tejto zázračnej vode postavený.

Ubytovanie sme si rezervovali cez web hotela. Reakcia hotela bola rýchla. Následne sme dostali e-mail s užitočnými radami a tipmi o službách hotela ako aj informáciu o tom, ako sa do Patiniec dostaneme autom.

Check-in na pobyt je možný od 15. hodiny, check-out je do 12. hodiny, čo výhodné, keďže môžete ísť ešte do bazénov. Raňajky sa podávajú v čase od 7. 30 do 10. hodiny. Obedy sa podávajú v čase od 12. do 15. hodiny. Večere sú zvyčajne formou bufetových stolov v čase od 17. 30 do 21. hodiny.

Na recepcii sme dostali náramky, ktoré slúžia ako kľúč od hotelovej izby a zároveň aj na vstup k bazénom. Náramok má aj funkciu peňaženky. K bazénu, kde si môžete kúpiť občerstvenie, tak nemusíte nosiť peniaze. Recepčná nám tiež odovzdala poukážky na privítací pohár šumivého vína v bowling bare.

Ubytovali sme sa v štandardnej dvojposteľovej izbe (125 €), priestorovo nadštandardnej s výbavou, ktorá je v zariadeniach tejto kategórie samozrejmosťou – s minibarom, trezorom, televíziou a pripojením na internet a županmi a papučami. Chýba možno len jedna drobnosť – kanvica na kávu a čaj. Zišla by sa, keďže reštaurácia je otvorená do 22. hodiny a lobby bar do 21. hodiny.

V bazénoch využívajú vodu z vlastného termálneho prameňa Hévíz. Má teplotu 27°C a vyviera z hĺbky 200 m. Priamo pri termálnom jazierku vonku môžete absolvovať špeciálny rímsky bahenný kúpeľ.

Súčasťou hotela je aj najväčší krytý relaxačný bazén na Slovensku. Má hĺbku 1,2 m a teplotou vody maximálne 30°C. V bazéne sa nachádza množstvo atrakcií – napríklad masážne vodné postele a delá, trysky, chrliče, divoká rieka a jaskyňa či detský bazén s toboganom. V piatok si môže užiť obľúbené nočné kúpanie od 22. do 1. hodiny a v sobotu zase ranné plávanie od 7. do 9. hodiny.

V sobotu si tu môžete zadarmo zacvičiť aqua aerobic. Relaxovať možno aj v 10-miestnej vírivke, v ktorej teplota dosahuje 35°C. Potvrdzujeme, že je to naozaj príjemný zážitok. Naviac sme však ocenili kľudový bazén, kde sme telo dobre vyhriali, keďže voda má 36°C.

Saunový svet ponúka dve fínske sauny, aromatickú bylinnú saunu a jacuzzi s minerálnou vodou. O masáže je veľký záujem. Odporúčame, aby ste si ešte pred pobytom e-mailom zarezervovali procedúru na konkrétny čas. Medzi zimné aktivity, ktoré tu organizujú pre hostí je sobotňajší nordic walking. Súčasťou vybavenia hotela je aj posilňovňa. Hoteloví hostia majú do fitness centra neobmedzený prístup.

Každú sobotu a nedeľu si tu možno zacvičiť powerjogu. Pre aktívny oddych poslúžia dve bowlingové dráhy, biliard, šípky a stolný futbal. Dráhy si môžete rezervovať na hotelovej recepcii. Na piatok a víkendy tu organizujú animačný program pre deti, kreatívne dielničky, bazénové súťaže či kŕmenie afrických sumcov v jazierku pri hoteli. Hotel informuje a denných aktivitách a ponuke jedál na obed a večeru v hotelových novinách.

Kto by vo Wellness Hoteli Patince hľadal nočnú zábavu, napríklad v bare, mohol by byť sklamaný. Ak také očakávanie nemáte a chcete si v prvom rade oddýchnuť od práce a užiť si liečivú vodu, ste tu správne. A ešte k cenám – v porovnaní s inými aquaparkami tu bolo lacno.

Zhrnutie:

Plus: Zdraviu prospešná termálna voda a komplexné služby pre hostí.

Mínus: Počas našej návštevy nijaké.

