Penzión Sabato

Keď sa Slováci vyberú niekam napríklad na predĺžený víkend, chcú od hotela v prvom rade aby mal dobre vybavené wellness. Tento penzión ho nemá (ale má izby so súkromnou saunou a vírivou vaňou) a aj tak patrí podľa nás medzi najzaujímavejšie možnosti ubytovania u nás. Lebo také osobité ubytovanie s takým genius loci, ako má niekoľko storočný dom na námestí v Spišskej Sobote len tak ľahko nenájdete.

Keďže ide o historický dom aj každá z izieb je iná a inak zariadená, ak si rezervujete ubytovanie dostatočne skoro, resp. v mimosezóne, možno si tú „svoju“ vybrať na pekne urobenej webovej stránke penziónu. Každá je tam totiž popísaná a vyfotografovaná. Väčšina izieb sa nachádza v budove penziónu, niektoré sa nachádzajú v krásne urobenom a upravenom dvore.

Ubytovanie je ako stvorené pre romantický pobyt, pretože takmer všetky izby majú krb aj s drevom, niektoré steny sú odkryté kamenné, jedna má renesančný balkónik, ako vystrihnutý z Rómea a Júlie, ďalšia je opticky predelená originálnymi renesančnými stĺpmi.

Práve tú sme si vybrali my – keď do nej vstúpi hosť prvý krát, asi povie jediné slovo wow. Izba poskytuje naozaj veľkorysý priestor, nachádza sa v nej krb, veľký jedálenský stôl so stoličkami, pohodlné kreslá a opticky stĺpmi oddelená spacia časť so skriňami. Okrem toho veľký televízor s množstvom programov (oceňujeme prehľadný návod na používanie satelitu, nie je to samozrejmosť a už sa nám pár krát stalo, že pre nás bolo množstvo ovládačov a ich funkcie rébus) a tiež veci, ktoré sú nad štandard penziónu. Fén v kúpeľni už býva často aj v trojhviezdičkových zariadeniach, tu sme mali nad štandard aj trezor, rýchlovarnú kanvicu a výber čajov a kávy a tiež chladničku.

Nezabúdajú tu ani na fakt, že hosť nebude tráviť čas len u nich, ale chce skúmať aj okolie (aby sa mohol prípadne vrátiť), takže tu majú naozaj dostatok informačných a propagačných materiálov s informáciami o atrakciách v okolí. Dobre a bez problémov fungovalo aj pripojenie k wifi, čo býva v historických budovách s hrubými stenami niekedy problém, tu všetko išlo hladko.

Motoristi určite ocenia aj bezproblémové a bezplatné parkovanie – vchod do penziónu je z námestia, parkuje sa z druhej strany vo dvore. Treba prejsť cez námestie, ak ste bezradní kadiaľ, stačí zaparkovať na chvíľu pred penziónom a informáciu, ako sa dostať na parkovisku, poskytnú aj na recepcii.

Raňajky sa podávajú servírované a keď majú menej ľudí tak na želanie – na ktorú hodinu si poviete. My sme odchádzali ráno skoro, tak nám veľmi milá pani, ktorá plnila úlohu obsluhy v reštaurácii aj recepčnej, pripravila naozaj bohaté raňajkové balíčky.

Plus: Naozaj štýlové ubytovanie v historickom dome, milý personál

Mínus: počas našej návštevy nijaké

