Thermal Šírava Spa Resort

Zemplínsku Šíravu nazývali pred desaťročiami slovenské more, potom jej popularita a s ňou aj úroveň služieb postupne klesala. Na jej slávne časy nadväzuje nový, moderný 4-hviezdičkový hotel Thermal Šírava, ktorý sa nachádza na brehu vodnej nádrže. Ubytovať sa môžete v pohodlných izbách a apartmánoch. Samozrejmosťou je klimatizácia a Wi-Fi pripojenie na internet. Overili sme si, že je bezproblémové.

Ak si doprajete luxus, môžete mať dokonca apartmán s kuchynkou a vlastnou infra saunou a s výhľadom na panorámu priehrady alebo izbu s masážnou posteľou či výrivkou.

My sme sa ubytovali v moderne zariadenej dvojlôžkovej izbe junior room (118 €) vybavenej všetkým potrebným – kúpeľňou so sušičom vlasov, televízorom, telefónom a minibarom. Poteší rychlovarná kanvica so servírovacím setom na kávu a čaj, klimatizácia. Kúpeľňa je oddelená od izby sklenou stenou, ktorá sa dá zastrieť závesom.

V cene ubytovania sú raňajky formou bufetu. Boli naozaj výborné, bohaté.

Ak sa rozhodnete v tomto hoteli stráviť napríklad víkend, súčasťou ceny za ubytovanie je aj pobyt v Thermal parku, ktorý je súčasťou rezortu. Malou nevýhodou je neprepojenosť hotela s aquaparkom, keďže ide o dve samostatné budovy od seba vzdialené sto metrov. Toto ale hotel vyriešil tým, že v izbe pre návštevníkov pripravil tašku s potrebami do aguaparku a wellness – s osuškou, županom a papučami.

Pri našom príchode sme dostali náramky do aquaparku a ochotná recepčná nás zároveň upozornila, že o chvíľu začína vo wellness centre program – ceremoniál v saunovom svete. Keďže sme prišli neskoro večer, wellness sa nekonal. Ak sa ho ale rozhodnete využiť, nájdete tu fínsku saunu, infrasaunu, parnú a bylinkovú saunu. V saunovom svete sa tiež pravidelne konajú saunové ceremoniály, ktoré organizujú školení saunoví majstri. Z procedúr si môžete dopriať rôzne masáže, vaňové kúpele alebo zábaly.

Napriek tomu, že sme tu strávili len jednu noc a kúpanie v Thermal parku sme v deň nášho príchodu už nestihli, užili sme si ho si ho do sýtosti na druhý deň. Išli sme tam potom, ako sme na recepcii o 10. hodine odovzdali kľúč od izby.

V Thermal parku sú štyri vnútorné bazény: relaxačný, masážny, detský a vlnový. My odporúčame ten vlnový, ktorý je zaujímavým zážitkom. Využiť môžete aj štyri vonkajšie bazény – dva termálne, masážny a oddychový. My sme využili vonkajší kúpeľ v horúcej termálnej vode bohatej na rôzne minerály. Voda lieči kožné, reumatické, neurologické a iné ťažkosti.

Plus: Bezproblémová rezervácia, príjemné prostredie, ochotná a usmievavá recepčná, čisté, komfortné izby a kvalitné matrace.

Mínus: Žiadne

