ročník hodnotenia: 2020 Štrbské Pleso č. 3, Štrbské Pleso 052/7110 500 www.hotelborovica.sk 4 cenová úroveň

Ubytovanie pre tých, ktorí chcú komfortne bývať na Štrbskom plese, ale netúžia po davoch turistov pod oknami. Pre nich je ako stvorený Wellness hotel Borovica, ktorý sa nachádza obklopený lesom asi kilometer od centra rušného tatranského strediska. Väčšia vzdialenosť určite nie ja na škodu, v zime k lyžiarskym vlekom napríklad vozí hostí hotelový ski bus.

Hotel už tu pár rôčkov stojí, ale na vybavení ani na zariadení tie tisíce hostí, ktorý nim prešli, nevidno, stále všetko vyzerá ako nové. Izbu sme si rezervovali cez hotelovú webovú stránku, na potvrdenie rezervácie treba buď zaplatiť zálohu, alebo poskytnúť údaje z kreditnej karty. Do hotela sme prišli asi hodinu pred oficiálnym check-inom, veľmi ochotná recepčná hneď zistila, či je naša izba už pripravená a mohli sme sa teda hneď ubytovať.

Izby v Borovici sú s balkónom, zariadené elegantným tmavým nábytkom v kombinácii s pastelovými tónmi ostatného mobiliáru a majú všetko, čo hosť od pobytu v izbe štvorhviezdičkové zariadenia očakáva. Pohodlné matrace a periny, kvalitnú posteľnú bielizeň, peknú kúpeľňu s kvalitnou kozmetikou, župan a papučky, pekne urobenú hotelovú knihu s informáciami o zariadení aj okolí, dostatok odkladacích priestorov, dobre vybavený minibar. Len aj poháre na šumivé víno, ktoré v ňom bolo, by sme uvítali. Vhodne riešené osvetlenie, dobre fungujúci internet.

Samozrejme hosť netrávi čas v hotelovej izbe, lákadlom Borovice je podľa nás to, že je atraktívna pre všetky vekové kategórie. Pre malých hostí a rodiny je tu jedna z najlepšie vybavených herní v slovenských hoteloch, pre vyznávačov plávania a saunovania zase veľkoryso riešené wellness a spa aj s 20-metrovým bazénom, kde sa dá celkom dobre si zaplávať. Pre aktívnych hostí vyhľadávajúcich komfortné ubytovanie je hlavným miestom kde trávia čas asi okolitá príroda, ale aj priamo v hoteli lezecká stena, golfový a aj lyžiarsky trenažér.

Lákadlom a dôvodom, prečo sem množstvo ľudí chodí opakovane je určite aj výborná kuchyňa a príjemný a ochotný personál, ktorý sme zažili aj my. Mali sme tu chutné raňajky, kávu vám pripravia podľa výberu a naservírujú, nemusíte sa obsluhovať sami z kávomatov. Check -out je pohodlne o 11.00.

Zhrnutie:

Plus: Poloha mimo rušného turistického strediska, pekné wellness aj možnosti pre deti, príjemný personál

Mínus: Do hotela samozrejme človek nechodí pozerať televízne programy, ale aj tak sa nám ich zdalo byť v ponuke počas našej návštevy málo. Keď sme sa na to pýtali, dostali sme informáciu, že systém budú meniť a s výberom by mali byť budúci hostia už spokojní.

