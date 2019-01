Zámocký hotel Galicia Nueva

ročník hodnotenia: 2019 Zámocká 7, Halič 047 2852 200, 047 2852 211 zamockyhotelgalicianueva.sk 4 cenová úroveň

Keď sme pred niekoľkými rokmi prechádzali Novohradom, zaujala nás sivomodrá stavba na kopci nad obcou Halič. Vtedy sme ešte nevedeli, že ide o práve rekonštruovaný kaštieľ, ktorý po desiatich rokov opráv pretvorili na jeden z najkrajších zámockých hotelov u nás.

Schátranú budovu sa aj za pomoci eurofondov podarilo uviesť do stavu, kedy sa obnovila jej noblesa a zároveň pridali všetky výdobytky 21. storočia, aby sa tu hosť dobre a pohodlne cítil. Za dva roky od otvorenia si zámok získal meno, stal sa obľúbeným miestom osláv, svadieb a vyhľadávajú ho aj tí, ktorí si chcú oddýchnuť v netradičnom prostredí a zabudnúť na ruch bežných dní. Tu sa to dá veľmi ľahko.

Že hotel sa teší obľube, sme sa presvedčili na vlastnej koži, izbu typu štandard sa nám totiž na prvýkrát nepodarilo objednať, víkend mali obsadený. Druhýkrát sme to skúsili z nedele na pondelok, kedy býva v hoteloch najpokojnejší deň a aj sa nám pobyt rezervovať podarilo. Ale podľa toho, koľko iziebchyžné v nedeľu poobede upratovali, bolo jasné, že hotel má za sebou aj teraz rušný víkend.

V Galicia Nueva (v preklade Nová Halič) je niekoľko druhov izieb, všetky sú podrobne popísané a nafotené na príkladne spracovanej webovej stránke hotela a sú zariadené v mnohých historických štýloch, ktoré kaštieľom „prešli“. Izby vyšších kategórií sú aj pomenované podľa historických postáv, ktoré mali vzťah k hotelu.

Naša izba bola štandardná, elegantne zariadená a hoci hotel deklaruje 4-hviezdičkový štandard, vybavenie by spĺňalo v mnohých aspektoch aj kritériá „päťky“. Oceňujeme napríklad niekoľko druhov pohárov v izbe, čo je síce maličkosť, ale napríklad piť víno z pohára na vodu nie je nijaká zábava.

Tiež príkladne spracované informácie o tom, čo sa dá v hoteli, ale najmä v okolí robiť. Novohrad považujú ľudia, ktorí ho nepoznajú, za koniec sveta, keď si ale prečítate brožúrku o atrakciách a aktivitách v okolí, názor možno zmeníte. Komu sa nechce tráviť čas mimo zámok, môže relaxovať veľmi dobre v jeho útrobách.

Napríklad na káve alebo víne v krásnej dvorane, jednom z najpôsobivejších kaviarensko-jedálenských priestorov u nás. Alebo vo veľkoryso riešenom wellness hotela, ktoré je v podzemí a je dizajnované v štýle antických kúpeľov, prípadne si objednať prehliadku zámku.

Veľkým plusom hotela je ochotný a príjemný personál. Prišli sme o niečo skôr, ako bol check in, na recepcii nás ponúkli welcome sektom, odložili sme si batožinu, ktorú nám odniesli do izby a odprevadili nás do reštaurácie. Výťah na poschodie sme chvíľu hľadali, lebo je trochu bokom, na bezpečnosť hostí sa tu veľmi dbá, priestory, kde sú ubytovaní sú uzatvorené, dá sa sem dostať len s kartou od izby.

Ocenili sme aj bohaté raňajky. V deň, keď sme v hoteli nocovali, bolo hostí málo, ale výber bol bohatý, šumivé víno nevynímajúc. Pre tých, ktorí si pohárik mohli dovoliť, príjemný začiatok dňa.

Zhrnutie:

Plus: krásne zámocké prostredie, ochotný personál

počas našej návštevy nič závažné, len vo wellness by sme privítali nejaký personál

