Zuckmann Villa

ročník hodnotenia: 2019 Winterova 56, Piešťany 0948 446 766 www.zuckmann.sk 3 cenová úroveň

Winterova ulica bola odjakživa srdcom Piešťan. Je odtiaľ všade blízko a navyše pulzuje tu hlavne v lete čulý ruch. Hneď na jej začiatku citlivou a zároveň funkčnou rekonštrukciou historickej budovy bývalého meštianskeho domu z 18. storočia premenili noví majitelia stavbu na komfortne vybavený objekt s apartmánovým ubytovaním a reštauráciou.

Izby sú situované smerom do dvora, takže sa dá v pokoji vychutnať atmosféra nášho najväčšieho kúpeľného mesta a pritom nie ste rušení množstvom korzujúcich sa turistov. Je ideálnym východiskovým bodom z ktorého môžu hostia objavovať Piešťany a okolie, ale blízko je aj na kúpeľný ostrov, či za kultúrou. Pre tých pohybovo aktívnejších majú k dispozícii aj bicykle. Cyklistický chodník popri Váhu je odtiaľ len na skok. Vedia vám zabezpečiť aj vybrané kúpeľné procedúry.

Prichádzali sme autom a mali sme trochu obavy ako sa na miesto dostaneme, keďže leží priamo na pešej zóne. Preto sme si radšej overili telefonicky ako a kam môžeme vojsť. Manažér podniku okamžite vyšiel pred budovu a navigoval nás na uzavreté a monitorované parkovisko vo dvore. Pre ubytovaných hostí ako aj pre návštevníkov reštaurácie je k dispozícii za poplatok. Apartmánový dom nemá recepciu, ktorú v prípade absencie manažéra zastupuje personál reštaurácie. Nás odprevadil manažér aj do apartmánu a poskytol všetky informácie, ktoré by mohli byť pre pobyt užitočné. Aby ste sa vyhli dlhšiemu čakaniu, odporúčajú zavolať približne hodinu pred predpokladaným príchodom. V prípade neskoršieho príchodu po deviatej hodine večer účtujú poplatok navyše. To všetko sa ale dozviete aj v potvrdení rezervácie cez internet. Ubytovanie sme objednávali cez dobre urobenú webovú stránku, na garanciu je potrebná predautorizácia kreditnej karty. Odpoveď a potvrdenie rezervácie sme dostali obratom..

Ubytovať sa môžete v štyroch mezanínových apartmánoch a dvoch mezonetoch, ktoré poskytujú kombináciu hotelového komfortu a pohodlia domova. Rekonštrukciou budovy vznikol interiér s neobvyklou svetlou výškou, priznanými konštrukciami schodiska a galérie, na ktorej sa nachádza spacia časť s ďalším odkladacím priestorom a terasa. Použité sú prírodné materiály ako kov, drevo, tehla, kameň, textilné tapety a sklo.

Mezonetový apartmán, v ktorom sme bývali bol naozaj veľkoryso priestorovo riešený. V prízemí bola pohodlná rozkladacia sedačka, kuchynská linka, skriňa, písací stolík s dvoma stoličkami, televízia s dostatočným výberom staníc. Kuchyňa je kompletne zariadená aj pre dlhší pobyt, okrem klasického vybavenia je tu kávovar a čajový servis. V Zuckmann Ville nájdete aj veci, ktoré sú naozaj ojedinelé a nielen v slovenských hoteloch. Na stole sme našli balenie domácich piešťanských oplátok, fľašu vody, v kúpeľni sme mali zase okrem kúpeľňovej kozmetiky a balených zubných kefiek ešte aj dve mini zubné pasty a dokonca ústnu vodu.

Zrekonštruovaná bola nielen vila, ale aj pivničné priestory, v ktorých je teraz Klub, kde organizujú degustácie kvalitného rumu, whisky a vína pre menšie skupiny. Priestor je štýlovo zariadený s koženým klubovým sedením, tehlovými klenbami a efektným osvietením.

Raňajky boli podávané v tunajšej reštaurácii. Vybrať sme si mohli z pripraveného raňajkového menu, alebo si nakombinovať menu podľa vlastnej chuti. Prekvapilo nás, že okrem ubytovaných hostí bola reštaurácia plná ľudí, ktorí sme prišli len kvôli raňajkám. Na Slovensku je to pre mnohých stále ešte dosť zvláštna predstava zájsť si na raňajky do hotela, alebo reštaurácie. Tu to ale neplatí. Raňajky sa podávajú v pracovných dňoch od pol ôsmej do pol jedenástej a cez víkendy až do pol dvanástej, čo tiež nie je až tak úplne bežná služba, ale hostí poteší. Ponúkajú tu tri druhy raňajkového menu (všetky za 3 eura). My sme si nakoniec vybrali tunajšie smoothie Tropic (3 dcl za 3,8 eur) z manga, banánu a pomaranča a populárny Matcha smoothie (3 dcl za 4,2 eur) s banánom, kokosovým mliekom, špenátom a samozrejme zeleným čajom matcha. Obidva boli vynikajúce, husté, dali sa jesť aj lyžičkou, rozhodne odporúčame. Rovnako vynikajúca bola aj proso kaša so sušenými slivkami, banánom, kokosovým mliekom a mandľovými lupienkami (3,8 eur). Robia tu aj niekoľko druhov zapekaných toastov, ma sme si vybrali maslový so šunkou a syrom (4,8 eur). K tomu všetkému tu robia aj kvalitné espresso a to len za jedno euro. Pripravení sú tu aj na ľudí s rôznymi potravinovými intoleranciami. Obsluhujúci personál pri raňajkách bol profesionálny.

Zhrnutie:

Plus: Naozaj komfortné ubytovanie v centre Piešťan, príjemný personál

Mínus: Možno pre niekoho absencia wellness

© 2019 News and Media Holding