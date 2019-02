Chateau GrandCastle – Magdaléna Zai

ročník hodnotenia: 2019 Ulica Magdaleny Zai 1, Liptovský Hrádok 044 520 77 11, 0915 812 900 www.grandcastle.sk Máj-október denne: 11.00-22.00, November-Apríl: Po: zatvorené, Ut-Štv: 11:30 - 21:00, Pia-So: 11.00-22..00, Ne: 11.00-17.00 medzinárodná 4 cenová úroveň

Historická reštaurácia Magdaleny Zai v Grand Castle v Liptovskom Hrádku ponúka zaujímavý zážitok kombináciou zámockého luxusu, histórie a príjemne neformálnej atmosféry. Reštaurácia má spolu 60 stoličiek, je však členitá a rozprestiera sa spolu v štyroch prepojených miestnostiach, takže pôsobí na hosťa útulne.

Niektoré salóniky sa dajú oddeliť, čo sme zažili aj my, keď čašník miernym zatiahnutím závesov oddelil hlučnejšiu časť spoločnosti vo vedľajšej miestnosti.

Počas našej návštevy bolo v reštaurácii živo a rušno, čo pri hotelových a najmä zámockých podnikoch nie je bežné. Všetky stoly boli obsadené a pri niektorých sa dokonca hostia vystriedali. Napriek tomu venovala obsluha každému stolu dostatočnú pozornosť a nestalo sa, že by sme na jedlo či debrasovanie čakali pridlho. V podniku hrala upokojujúca hudba, ktorá podčiarkovala uvoľnenú atmosféru piatkového večera.

So vstupom do reštaurácie nás ovanulo príjemné teplo, čo je na Liptove zvlášť v decembri vítané. Ohriali sme sa aj silným a horúcim hovädzím vývarom (3,90 eura). Objednané predjedlo z Grilovaného kozieho syru s cviklou marinovanou v javorovom sirupe a cibuľovým džemom (4,90 eura) bolo malým umeleckým dielom a neodolali sme ani jemnému hovädziemu 80-gramovému Tataráčiku flank tartar so suchými hriankami (6,50 eura).

Každé z predjedál bolo servírované podľa aktuálnych trendov na odlišnom vhodnom tanieri. Z hlavných jedál sme vyskúšali klasiku – Teľací rezeň so zemiakovým šalátom a ostrieža pstruhového s koreňovou zeleninou pečenou na mede, obidve jedlá stáli 13,90 eura.

Zemiakový šalát bol menej tradičný ako je slovenská klasika, k veľkorysému chrumkavému a tenučkému teľaciemu rezňu v kaiserkovej strúhanke smaženému na prepustenom masle sme dostali aj citrón. Ten nám trošku chýbal pri inak výbornej rybe. Čo nám nechýbalo vôbec bola príloha, zelenina bola pre ľahšiu večeru vhodnejšia spoločníčka.

Hoci sme už boli z viacchodového menu dosť plní, boli sme zvedaví na zaujímavú bielu tortičku, ktorú obsluha nosila takmer ku každému stolu. Objednali sme si ju tiež a neobanovali sme. Konečne sme ju nielen ochutnali, ale aj uvideli zblízka, čo bol zážitok sám o sebe.

Dezert Magdaleny Zai (5,40 eur) má tvar hradu a je určite kráľom medzi ponúkanými sladkými dobrotami. Karamelový krém na piškótovej báze tróni v okrúhlych gravírovaných hradbách z bielej čokolády. Hradby sú prepracované do detailov, vyzdobené snehovými vločkami a vrch hradu je zdobený zlatými granulami.

A keďže kuchárske umenie poznáte najlepšie na najjednoduchších klasikách, vyskúšali sme aj poctivé makové šúľance s omáčkou z liptovských čučoriedok za 4,50 eur. Aj tie obstáli na výbornú. Dezerty boli dôstojným zakončením kvalitnej a la cart večere. Dojem z nej nepokazila ani obsluha, ktorá sa o plnú reštauráciu ochotne starala.

Ak sa chystáte do Tatier či na východ, porozmýšľajte o odbočke z diaľnice pri Liptovskom Mikuláši smerom na Liptovský Hrádok. Hrad a kaštieľ Chateau Grand Castle nájdete podľa orientačných tabúľ veľmi jednoducho. Štýlová večera v úplne prvom zámockom hoteli na Slovensku nie je niečo, čo zažijete každý deň.

Zhrnutie:

Plus: Štýlové prostredie, chutné jedlo s výbornými dezertmi.

Počas našej návštevy nijaké.

TIPY:

