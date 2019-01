ročník hodnotenia: 2019 špeciálne ocenenia: Reštaurácia Pána šéfkuchára Prievidzská 406/30, Čereňany 0905 354 538 www.restauraciaafrodita.sk po-štv: 11.00 – 22.00, pia-so: 11.00 – 23.00, ne: zatvorené regionálna, medzinárodná Marián Filo 4 cenová úroveň

Ľudia sa chcú v reštaurácii kvalitne najesť v peknom prostredí, mať dobrý servis, ale keď chcete byť úplnou špičkou už „len“ tieto tri veci nestačia. Aby sa vracali, musí ich návšteva reštaurácie a to čo v nej zažijú, baviť. O to viac, ak ju nemajú niekde za rohom, ale do nej cestujú niekoľko desiatok kilometrov. Marián Filo, majiteľ našej najdlhšie fungujúcej šéfkuchárskej reštaurácie, ktorá sa nachádza „pánu Bohu za chrbtom“ v Čereňanoch to dobre vie a rovnako skvele ovláda umenie ako hostí jedlom zabaviť. Od toho, čo dostanú na tanieri až po spôsob servírovania. Niečo flambuje pred hosťami, iné sa servíruje na veľkom pni, dezerty vám naservíruje a dokreslí priamo na obrus.

Rovnaký dôraz ako tomu, aby bol hosť ohúrený, keď mu jedlo prinesú, ale kladie na suroviny, z ktorých varí. Veľa z toho pochádza z vlastnej produkcie kaštieľa, neďaleko majú hospodárstvo, takže šéfkuchár a majiteľ v jednej osobe presne vie, z čoho varí a ak chcete, vie vám o pôvode jedál a surovín porozprávať.

Jedálny lístok reštaurácie je pestrý, koncipovaný tak, aby si každá skupina hostí našla to svoje, páči sa nám, že okrem sofistikovaných jedál sú v ňom aj klasiky, ktoré z jedálnych lístkov úplne vymizli a aj doma ich už málokto pripravuje -napríklad Sviečková na smotane a Pľúcka na smotane (po 10 EUR), alebo Králik s plnkou (16 EUR).

My sme sa ale tento krát rozhodli pre degustačné menu, takže nám servírovali výber z predjedál a hlavných jedál, napríklad Domáce vajíčko podľa šéfa kuchyne, či Kŕmenú kačaciu pečeň, Chrbát z daniela, či muflóna s vôňou ihličia. Na záver výber z domácich dezertov, servírovaných priamo na obruse, čo vyzeralo ako by sme sa ocitli v alchymistickej dielni. Jednoducho naplnenie vety, že jedlo musí hosťa baviť.

Rovnakú pozornosť, ako tu venujú jedlu, venujú aj vínu. Vínna karta je vínna kniha a nikto nemá vo vínnej pivnici u nás také skvosty ako má Marián Filo vo svojej reštaurácii. Ceny niektorých fliaš sa nepohybujú v svoj, ani trojciferných číslach, ale v štvorciferných, ale kto si chce taký poklad za pár tisíc EUR dopriať, tu je na správnom mieste.

Spomenúť musíme aj servis, ktorý bol ako vždy bezchybný. V dnešných časoch, keď obsluha putuje z podniku do podniku je udržať si ľudí naozaj umenie a to tiež v Čereňanoch evidentne ovládajú. Vždy sa tu stretneme s tými istými ľuďmi. Vidieť opäť známe tváre, ľudí so službami ktorých bol spokojný, hosťa vždy poteší.

Zhrnutie:

Plus: Jedlo sa tu poníma aj servíruje ako zážitok

Mínus: Počas našej návštevy nijaké

TIPY:

