ročník hodnotenia: 2020 Dunajská 25, Bratislava 0919 198 111 https://basilico-italian-restaurant.business.site/ Po-Sob: 11.00-22.00, Ne: zatvorené talianska, pizza 2 cenová úroveň

Keď si dáte do vyhľadávania na google výraz najlepšia pizza v Bratislave, ukáže vám reštauráciu Basilico na Dunajskej ulici. Predtým sídlila bližšie k Mlynským nivám a bola celkom nenápadná, presunutím sa do priestorov bližšie k centru mesta, získala množstvo nových priaznivcov a pred pár týždňami otvorili ďalšiu prevádzku v úplnom centre, na Župnom námestí.

My sme boli v na Dunajskej ulici, tá je moderne zariadená, časť priestoru je klasicky reštauračná, časť pôsobí viac kaviarensko- barovo, na posedenie na pohári vína (napríklad).

Jedálny lístok je pomerne obsiahly, majú tu celkom bohatý výber „doštičiek“ pre dvoch, teda výberov rôznych studených predjedál a nárezov, ale aj šalátov, samozrejme cestovín ale aj mias.

Najväčšie meno si ale reštaurácia určite urobila vďaka pizze. Majitelia pochádzajú z Neapola, „pravlasti“ tejto voľakedy pochúťky chudobných a robí sa tu neapolská pizza s tenučkým cestom a nadýchaným okrajom. Výber pizze je naozaj bohatý, s paradajkovým základom, s mozzarelovým základom, plnené, špeciálne, dokonca vyprážané.

Takže sme si pri našej návšteve samozrejme dali čo iné – pizzu a to klasiku klasík Margheritu (6,00). Bola predpisovo tenučká, mozarella na nej lahodná a vo výdatnom množstve, chrumkavý nadýchaný okraj, naozaj sme si pochutili. Druhú sme si dali z radu „bielych“ pízz, Quatro formaggi s mozzarelou, gorgonzolou, grana padano a pre nás nie známym syrom caciocavalo (9,00) a tiež môžeme len odporúčať.

Dezerty do reštaurácie dovážajú, vlastné mali Domáce tiramisu (6,00) a Panna cotu, a tiež pizzu s nutelou, rozhodli sme sa pre tiramisu. Bolo netradične a nápadito servírované – v kávovare, v našich končinách známom ako „koťogó“. Porcia to bola celkom veľká, stačila nám dvom. Na náš vkus bolo tiramisu trochu málo kávové a amaretové, resp. málo kávové boli piškóty, ktoré sa namáčajú do zmesi kávy a amaretta. Po jedle sme si dali výborné a silné espresso (1,50).

Oceňujeme nepremrštené ceny nápojov, to je v bratislavských podnikoch naozaj skôr výnimka. Výborné capuccino stálo 2 eurá, pollitrový džbán vody s citrónom 1,5 eura.

Zhrnutie:

Plus: Autentická talianska reštaurácia s vynikajúcou pizzou.

Mínus: Tiramisu sa nám zdalo málo chuťovo výrazné.

