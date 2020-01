Bratislavský meštiansky pivovar - Záhrada

ročník hodnotenia: 2020 Dunajská ulica 21, Bratislava 0948 710 888 http://dunajska.mestianskypivovar.sk/ Po-Str, So, Ne: 11.00-23.00, Štv, Pia: 11.00-24.00 2 cenová úroveň

Reštaurácie s veľkou kapacitou stoličiek väčšinou neevokujú pocit že sa tam dá naozaj dobre najesť. A priznajme si, oprávnene, lebo často to tak aj je. Ale existujú aj výnimky – takou sú napríklad prevádzky Meštianskeho pivovaru. Ten na Dunajskej ulici funguje už takmer desať rokov, za ten čas sme tu boli naozaj veľa krát – a vždy sme sa dobre najedli. Bolo jedno či bol večer a pokojnejšie, alebo obedový „blázninec“. Pretože o tom, že sa tu dobre varí sa vie a cez obed tu býva naozaj nátresk.

Ale aj tak sme sa rozhodli vybrať sa sem práve cez obed – pre istotu hneď keď otvárali, o 11.00. Urobili sme dobre, lebo o štvrť hodiny sa reštaurácia zaplnila a o pol dvanástej už bolo beznádejne plno. Samozrejme cez obed sa sem chodí najmä na Ponuku dňa, čo je polievka (1,45) a dve hlavné jedlá – mäsité za 6,50, bezmäsité za 5,90. My sme sa ale rozhodli vybrať si z menu – očakávali sme, že to bude možno trvať trochu dlhšie, keďže podnik bol úplne plný, ale obsluha bola rýchla a všetko zvládala s prehľadom a dokonca aj s dávkou šarmu. Kuchyňa bola dokonca rýchlejšie ako sme čakali, lebo hlavné jedlo nám priniesli, keď sme ešte nemali dojedené predjedlo, ale to je jediná drobná výhrada.

Jedálny lístok Meštianskeho pivovaru je pomerne obsiahly, ale v tomto prípade nám to nevadilo. Pútavá je najmä ponuka predjedál, studených aj teplých, ktoré môžu slúžiť aj ako samostatné malé jedlo pri posedení mimo obeda, či večere. Človek ani nevie, čo si radšej dať – či nakladaný hermelín, tlačenku, utopenca, huspeninu, či niektorú z paštét... alebo radšej hovädzí jazyk? Už sme tu totiž vyskúšali všetko a na všetko sme mali znova chuť.

Nakoniec sme sa rozhodli Domácu huspeninu s mäskom, cibuľkou a octom a domáci chlieb (6,50 EUR). Dali sme si len jednu porciu, ale ako predjedlo bola dosť veľká aj pre dvoch. Huspenina mala správnu konzistenciu, mäsa v nej bolo bohato, bola jemne dokyslená a cibuľka bola nakrájaná na jemno. K nej sme dostali košík naozaj vynikajúceho domáceho chleba. Bola štýlovo naservírovaná v kastróliku.

Ako hlavné jedlá sme si dali Pikantné kuracie krídelká s cesnakovým a chilli dresingom (6,90 €) a Vyprážaný syr s hranolčekmi a tatárskou omáčkou (7,90 €). Samotné krídelká síce veľmi pikantné neboli, ale dressingy im túto chuť dodávali. Vyprážaný syr tu robia naozaj skvostný s chrumkavým obalom a tekutým vnútrom, spolu s zvrchu chrumkavými a vnútri sypkými hranolčekmi a tatárkou je to jedlo, ktoré si treba raz za čas dopriať.

Hoci ide o piváreň, majú aj celkom pekný výber sladkých „bodiek“ za jedlom. Dali sme si Pirohy plnené slivkovým lekvárom na prepustenom masle, posypané makom alebo orechmi (4,50). Rozhodli sme sa pre orechy, pirohy nimi boli posypané hojne, rovnako aj masla bolo dosť. Cesto bolo mäkké, lekváru vnútri dosť, pochutili sme si, bolo to príjemné zakončenie obeda. Ľutovali sme len jedno, že nemáme ako voľakedy populárna televízna postavička Alf deväť žalúdkov.

Hoci ide o pivovarskú reštauráciu má aj bohatý nápojový lístok a aj slušnú vínnu kartu.

Zhrnutie:

Plus: Výborné „domácke“ jedlo, milá obsluha

Mínus: Hlavné jedlo nám priniesli keď sme ešte nemali dojedené predjedlo

