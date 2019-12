ročník hodnotenia: 2020 Sobotské námestie 1777, Poprad - Spišská Sobota 0948 690 390 denne 11.30-22.00 regionálna Gabo Kocák 3 cenová úroveň

Už niekoľko rokov tvrdíme, že Poprad-Spišská Sobota je pod Vysokými Tatrami tou lokalitou, kde sa dá v tomto regióne najlepšie najesť. Na krásnom námestí (podľa nás najkrajšom u nás) sme tu už pred rokmi našli podniky, ktoré naozaj stoja za návštevu. Pred niekoľkými týždňami pribudol ďalší s jednoduchým názvom Doma, ku ktorému pridávajú aj slovné spojenie u nás.

Niekomu možno evokuje slovnú hračku s podobným názvom vychýrenej zahraničnej reštaurácie, ale my sme mali od začiatku pocit, že jednoducho len vystihuje filozofiu podniku – aby sa u nich cítili hostia ako doma. Dokonca sa tu môžete v „predsieni“ aj prezuť do pohodlných papučiek a vystrieť sa na gauči...

Ide o projekt, ktorého súčasťou budú postupne aj apartmány, kongresové priestory a aj wellness, zatiaľ funguje reštaurácia, kaviareň a v pivnici sú dve naozaj krásne zariadené miestnosti pre menšie spoločnosti, ktoré chcú mať súkromie – dokonca má každá aj vlastné toalety.

Reštauráciu má pod palcom známy šéfkuchár Gabo Kocák, podnik má dve menu – obedové, ktoré sa mení každý týždeň a rozšírené večerné. Kapacita nie je veľká, hostia majú pri stoloch dostatok súkromia.

Okrem klasických stolov pre štyri osoby je tu aj veľký stôl pre spoločnosti a to aj so zariadením, kde môže šéfkuchár niektoré jedlá dokončiť priamo pred hosťami. Majú tak v ponuke produkt, ktorý myslíme, že nijaká reštaurácia u nás nemá – skupinka ľudí si môže objednať nedeľný obed a povedať si, čo by si želali jesť. Po dohode so šéfkuchárom im pripravia troj- štvorchodové menu na nejakú „tému“.. napr. kačacina, jahňacina atď., za cenu viac než sympatickú, keďže sa pohybuje od cca 25 EUR za osobu.

My sme sa sem vybrali na klasický nedeľný obed pravdupovediac sme boli príjemne prekvapení, že reštaurácia bola celý čas celkom plná. Dokonca sme tu stretli aj svetovú celebritu – počas návštevy Slovenska tu obedoval najslávnejší horolezec všetkých čias Reinhold Messner.

Ale vráťme sa k jedlu. Ako sme sa dozvedeli od šéfkuchára G. Kocáka, „nechcú sa na nič hrať“, varia tradičné jedlá, ktorým dávajú moderné prevedenie, využívajú hojne sezónne suroviny a tiež dodávky od malých producentov.

Vyskúšali sme niekoľko jedál – Napríklad Pečený zeler v šupke s hnedým maslom a baby špenátom (7,90), chutný úvod, maslo dávalo celému jedlu lahodnú orieškovú chuť. Tiež sme z nového menu chutnali Foie Gras marinovanú v horskom mede a koňaku s džemom zo slaných sliviek a sladkou brioche – overená, ale inovovaná a rozhodne lahodná kombinácia chutí, ktorá každého priaznivca tejto pochúťky nadchne.

Ďalším skvelým jedlom bola Pena z tompinanburu s pomaly vareným vajíčkom, ktoré bolo pripravované pri teplote 64 stupňov. Potom sme prešli na niečo „hutnejšie“ na mäsové hlavné chody. Pomaly konfitovaný bravčový bôčik a hovädziu hruď a k tomu pyré z červenej repy a krém z paprík s domácou majonézou. Ani nevieme povedať, ktoré mäso bolo lepšie, lebo obidve boli skvelé – vynikajúco dochutené, konzistenciou „maslové“, mäso by sa dalo krájať aj vidličkou. Dôkaz, že aj z „obyčajného“ bôčika sa dá pripraviť delikatesa.

Keďže majitelia Doma majú aj cukrárenskú prevádzku, koláče z nej dodávajú aj do tejto reštaurácie. Ochutnali sme makovú tortu bez lepku a v súčasnosti populárny cheescake (obidve 3,90).

Pochutili sme si, ale aj ak nemáte chuť veľmi na sladké, tak rozhodne odporúčame vyskúšať niektorý zo sorbetov, tie si pripravujú priamo v reštaurácii. Dali sme si degustačnú porciu niekoľkých – z kyslej smotany, zelených jabĺk, bielych broskýň a červených pomarančov a boli famózne. V podstate (okrem sorbetu z kyslej smotany samozrejme) sme mali pocit, ako by sme jedli dotyčné ovocia, len v inej konzistencii. Naozaj výborná a ľahká bodka za obedom.

Zhrnutie:

Plus: Výborná kuchyňa v nevtieravo elegantnom prostredí

Mínus: Počas našej návštevy nijaké

© 2019 News and Media Holding