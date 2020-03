Fabrika restaurant

ročník hodnotenia: 2020 Dlhé Hony 5268, Poprad 052/776 22 22 www.fabrikapoprad.sk Denne 11.00-23.00 medzinárodná, lokálna Milan Kovalčík 3 cenová úroveň

Reštaurácie síce momentálne nefungujú v normálnom režime, ale aj tak prinášame jeden tip na čas po "korone".

Ak budete mať chuť na poctivé domáce jedlo a chcete ho zapiť dobrým pivným špeciálom, pokojne sa môžete vybrať do Popradu, kde na jeho okraji, v tesnej blízkosti nákupných centier nájdete reštauráciu, ktorá tu vyčnieva z množstva turistický pascí. Zvonku je rovnako nenápadná ako zvnútra výborná.

Majiteľ a zároveň šéfkuchár Milan Kovalčík otvoril podnik pred štyrmi rokmi a za ten čas si našla svoju klientelu. Funguje ako gastro pub, v ktorom majiteľ organizuje do týždňa niekoľko akcií. Sú to rôzne koncerty, alebo dvakrát do mesiaca vedomostné súťaže spojené so zábavou - quiz show. Ide o obľúbenú tímovú súťaž. V lete má podnik aj terasu s pieskovou plážou, umelým trávnikom a pódiom.

Pri prvej návšteve sme vonku trochu blúdili, než sme našli vchod, ale potom, čo sme vyšli z výťahu na druhom poschodí, ocitli sme sa v príjemnej atmosfére. Chladnému industriálnemu dizajnu dodávajú prírodný príjemný akcent drevené stoly, podhľad, obloženie a pohodlné sedačky. So zariadením korešponduje aj názov podniku. Pri navrhovaní interiéru sa tu architekt pohral s každým detailom. Na toaletách vás zaujmú sudy namiesto umývadiel, či stôl vyrobený z dreva lode, ktorá sa plavila po oceáne, alebo efektné prestieranie z denimu s kapsičkou, v ktorej je poukladaný príbor so servítkou.

Začiatkom februára k stálemu jedálnemu lístku pribudlo špeciálne slovenské menu, ale v modernejšom prevedení, ktoré si podľa slov personálu hostia čoraz viac priali a tak boli vypočuté ich želania. Základom je poctivá domácky chutná kuchyňa z kvalitných a čerstvých surovín. Vyrábajú si tu vlastné cestoviny, nátierky, ale aj dezerty.

Sklamaní nebudú ani menučkári. Prispôsobili sa aj nemilej situácii, kedy boli všetky prevádzky pre verejnosť zatvorené a tak prišli s ponukou možného vyzdvihnutia obedového menu aj počas karantény.

Tunajší šéfkuchár nielenže zvláda jemné nuansy prepečenia steakov, ale má aj “dobrý jazyk” na dochutenie jedál. Vynikajúci bol bažantí vývar s rezancami, mäsom a zeleninou (2,9 eur). Pochutili sme si na skvele pripravenom Teľacom rump steaku metódou sous-vide s batátovými hranolkami, avokádovou salsou s paradajkami.

Steak si môžete vybrať buď s hmotnosťou 200g alebo 300g (18,9/25,6 eur). Podávaný na bridlicových doskách, farebne a chuťovo dokonale zladený. Rovnako ako biela Maslová ryba, karotkové pyré, zelený frisé šalát, čierny sezam s limetkovou zálievkou (12,5 eur).

Aj napriek pomerne veľkým porciám odporúčame ochutnať tunajšiu špecialitu spomedzi dezertov - Zmrzlinu z ovčieho jogurtu (4,7 eur). Ľahký a vynikajúci dezert nezaťaží váš žalúdok a nebudú ani výčitky z prílišnej kalorickej bomby.

Fabrika priťahuje hostí uvoľnenou atmosférou a pomerne rozsiahlym sortimentom miešaných drinkov. Obsluha je mladá, zdvorilá a rýchla.

Podnik aktívne pracuje aj na sociálnych sieťach, kde prezentuje všetky svoje novinky pomerne širokej skupine svojich fanúšikov. Okrem toho má aj veľmi slušnú webovú stránku.

Zhrnutie:

Plus: Štýlové prostredie a chutné jedlo

Mínus: Počas našej návštevy nijaké

