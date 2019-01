Globo restaurant and wine bar

ročník hodnotenia: 2019 Františkánske námestie 7, Bratislava 02/436 391 67 https://www.globorestaurant.sk denne 11.30.-22.00 regionálna, medzinárodná Braňo Križan 4 cenová úroveň

Bratislava má novú reštauráciu, ktorá poteší každého milovníka gurmánskych zážitkov a hneď od svojho otvorenia sa zaradila medzi absolútnu slovenskú špičku – čo sa týka gastronómie, servisu a prostredia. Pravda, v prípade Globa, lebo o ňom hovoríme, nejde o nejakú kométu na našom gastronomickom nebi, za reštauráciou sú ľudia, ktorí sú dlhodobo špičkou v tom čo robia.

Majiteľom je vinár a gastronóm Peter Matyšák. Kuchyňu vedie jeho „dvorný“ šéfkuchár Braňo Križan, ktorý je aj kapitánom slovenského národného tímu kuchárov a cukrárov a o víno sa stará a manažérom podniku je Dominik Baránek. Toho zdobí napríklad titul slovenský Somelier roka a kvôli tomuto projektu sa vrátil zo slávneho londýnskeho hotela Savoy, kde dovtedy pôsobil.

Globo sídli v historickom dome v „najcentrovitejšom“ centre Bratislavy, na rohu Františkánskeho námestia, na prízemí je reštaurácia, v podzemí vínny bar. Hneď ako sem človek vstúpi, naň dýchne noblesa – klenbové priestory, elegantné sedenie, vzorne prestreté stoly. Pri vchode sa nás hneď ujala obsluha a odviedla nás k stolu. Pri servise sa pristavíme, ešte než sa začneme venovať jedlu – erudovaný, maximálne profesionálny, zdvorilý, ale nie škrobený, dokáže prvotriedne poradiť - počas našich návštev na jednotku z hviezdičkou.

Jedálny lístok je založený prevažne na lokálnych surovinách a ponúka slovenskú kuchyňu, ale v modernom a delikátnom prevedení. Braňo Križan rád experimentuje, so surovinami aj technologickými postupmi, takže na jedálny lístok dáva aj suroviny, ktoré nikde inde na Slovensku nenájdete, napríklad kačacie jazyky, bravčovú kožu, kohútie hrebene... nič z toho nie je ale samoúčelné a robené len na efekt.

Aj netradičné veci, ktoré sme tu jedli, nám chutili výborne. Nebudeme vymenovávať všetko, čo sme tu chutnali, ale každé jedno jedlo spĺňalo najprísnejšie kritériá – po chuťovej, konceptuálnej aj vzhľadovej stránke. Od niekoľkých druhov domáceho chleba, ktorý servírujú hneď s niekoľkými druhmi masla, ako to robia v zahraničí v Michelinom ocenených reštauráciách (a človek mal problém nenajesť sa len z neho, aký bol dobrý) až po dezerty, ktorým je tu venovaná taká istá pozornosť, ako hlavným jedlám. Hlavné jedlá sú navyše v sympaticky širokom cenovom rozpätí, od 15 do 31 eur.

Jednoducho, kto chce mať v Bratislave z návštevy reštaurácie prvotriedny zážitok v Globo je, podľa našich skúseností správne. Ten trvá doslova do poslednej minúty, okrem pozdravu a poďakovania, tu dámy dostávajú pri odchode ako pozornosť aj kvet.

Globo chválime ale nielen my, samé pochvalné a uznanlivé slová mu adresovali doteraz aj ľudia, ktorí napísali svoje poznatky z návštevy podniku na portál Tripadvisor. Tí zahraniční ho prirovnávajú k reštauráciám s hviezdičkou od Michelina, na ktorú síce, keďže Bratislavu Michelin do svojho bedekra Main Cities of Europe nezaraďuje, asi tak skoro nedosiahne, ale... Príjemné je poznanie, že aby sme úroveň „jednomichelinky“ zažili, nemusíme ísť do Viedne, stačí do centra Bratislavy.

Zhrnutie:

Plus: Vynikajúca gastronómia a servis, elegantné prostredie.

Mínus: Počas našej návštevy nijaké.

© 2019 News and Media Holding