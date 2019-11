ročník hodnotenia: 2020 Zelená 4, Bratislava +42148904404 www.greenbuddha.sk Po-Štv: 11:00-23:00, Pia: 11.00-24.00, So: 11.00-24.00, Ne: 11.00-22.00 thajská, ázijská 3 cenová úroveň

Nájsť v Bratislave kvalitnú ázijskú reštauráciu už nie je tak veľký problém ako to bolo pred pár rokmi. Nájsť však reštauráciu s vynikajúcim jedlom, štýlovým nábytkom, príjemnou atmosférou a veľkým Buddhom na stene už také ľahké nie je.

My sme takúto reštauráciu navštívili na Zelenej ulici v Bratislave. Od miesta kde sa nachádza bol odvodený aj názov Green Buddha. V kuchyni kraľuje aktuálne šéfkuchár z Filipín a na tanieri vám naservírujú thajskú kuchyňu. Dokonalý mix chutí Ázie, dotvorený západnými vplyvmi.

Interiér reštaurácie je vytvorený tak, aby dotváral správnu kulisu k jedlám, ktoré vám budú servívovať. Dominujú tu prírodné materiály ako drevo a ratan. My sme si pre istotu rezervovali stôl a aj keď to spočiatku vyzeralo tak, že sme nemuseli, po pol hodine sa reštaurácia úplne zaplnila. Boli sme tu vo večerných hodinách, kedy ponuka v jedálnom lístku širšia ako cez obed. O to ťažší výber jedál sme nakoniec mali. Jedálny lístok nie je až tak veľmi dlhý, ale veľa vecí v ňom znie exoticky a je ťažké určiť, či vaše chuťové poháriky znesú miernu alebo tú najvyššiu pálivosť. Ale zariskovať treba a nám sa to vyplatilo.

Ako predjedlo sme si vybrali Gai Satay (7 €), čo sú tradičné thajské kuracie špízy podávané so sladkou arašidovou omáčkou. Ako druhé predjedlo sme si vybrali Apani (10 €) krevety v kari tempure.

Obe jedlá boli ako jediné z nášho výberu bez označenia chilli papričky v jedálnom lístku. Ich nepikantnosť nám vyvážila chilli omáčka, ktorú nám k obom jedlám priniesli. Veľmi nás potešila arašidová omáčka, ktorá sa hodila k obom predjedlám a bolo nám len ľúto, že jej nemáme o niečo viac.

Z polievok sme chceli vyskúšať Filipínske consommé. Žiaľ, kvôli aktuálnej zmene jedálneho lístku, túto polievku už v ponuke nemajú. Tak sme zvolili Tom Yam Goung (7,5 €) a Tom Yam Hed (6 €), čo sú tradičné thajské ostrokyslé polievky. Obe sú doplnené hubami a paradajkami a v prvej menovanej sú navyše krevety. Obe polievky boli príjemne ostré, trochu zjemnené kokosovým mliekom ale stále plné chuti zázvoru a iných byliniek.

Pri hlavných jedlách sme váhali, do akej ostrosti jedál sa môžeme pustiť. Nakoniec sme sa rozhodli, že z časti thajské kari si vyberať netrúfneme. Najmenej ostré jedlo bolo označené dvoma chilli papričkami. Ak máte radi ostrejšie jedlo, tu si určite vyberiete niečo zaujímavé. My sme zvolili istejšiu variantu a vyberali sme si zo sekcie Wok. Naša voľba padla na Phad Namahoi (14 €) a na Phad Thai (12 €).

Phad Namahoi bola prudko opekaná sviečkovica s ustricovou omáčkou, zeleninou a čiernymi hubami. Ako prílohu nám k tomu podávali ryžu na oddelenom tanieri. Phad Thai boli prudko opekané ryžové rezance s tamarindovou omáčkou a krevetami. Jedlá boli výborne dochutené, špitľavosťou boli primerané našim chutiamAko dezerty sme si zvolili Golden age (8,50 €) a Black Star (8,50 €).

Pokiaľ ste milovníkom manga, tak dezert Golden age je priam stvorený pre vás. Obsahuje totiž mangovo-černicové želé s mangovými perličkami, mangovou zmrzlinou a samozrejme malými kúskami čerstvého manga. Úplne mangové nebo. Druhý dezert bol zase pocta čokoláde. Naozaj veľká čokoládová tortička, doplnené bobuľovým ovocím a čokoládovou zmrzlinou. S takto veľkým dezertom sa ťažko zápasilo, ale podarilo sa nám ho zdolať

Celú večeru sme si naozaj užili. Personál bol príjemný, pohotový a venoval sa nám v rozumnej miere. Reštaurácia sa počas našej návštevy zaplnila prevažne zahraničnými turistami, takže sme sa cítili ako na dovolenke v Thajsku. Chýbal nám k tomu už len výhľad na more a teplý vánok vo vlasoch.

Zhrnutie

Plusy: autentické prostredie a jedlo, príjemná obsluha

Mínusy: počas našej návštevy žiadne

TIPY:

