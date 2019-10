ročník hodnotenia: 2020 Schloss Kittsee Dr. Ladislaus Batthyànyplatz 1, Kittsee +43 676 6824308 https://grundios.sk Po-Ut: zatvorené, Str-Sob: 11.00-21.00, Ne: 11.00-16.00 medzinárodná, lokálna 4 cenová úroveň

Na to, že v dedinách a mestečku za slovensko-rakúskymi hranicami pomaly častejšie počuť slovenčinu, ako nemčinu, sme si pomaly zvykli. Po slovensky sa ale možno dohovoriť najnovšie aj v zaujímavej reštaurácii v zrekonštruovanom barokovom zámku v Kitsee, 10 minút za hranicami. Slovenský tu ale nie je len personál (čo nie je v Rakúsku nijaká zvláštnosť), ale aj majitelia, ktorí podnikajú roky v gastronómii v Bratislave a teraz rozšírili teritórium aj on pár kilometrov ďalej, na opačnú stranu hranice.

Kaštieľ, ktorý je vo vlastníctve obce je naozaj pekne opravený a môže byť príjemným výletným cieľom v blízkosti slovenského hlavného mesta – má totiž aj rozsiahlu, udržiavanú záhradu. Okrem posedenia na káve, obede, alebo večeri ,sa určite stane aj vyhľadávaným svadobným cieľom. Na romantické svadby, ale aj oslavy je to tu ako stvorené – je tu krásna obradná sála z ktorej sa dá ísť na veľký balkón s výhľadom do záhrady a okrem toho ďalšie miestnosti, ktoré môžu slúžiť ako zázemie. Asi sa veľmi nepomýlime, ak povieme, že je to najbližší takýto kaštieľ, ktorý sa pri Bratislave nachádza.

My sme sa tu ale prišli najesť – jedálny lístok je stručný, založený na lokálnych surovinách a tradíciách rakúsko-uhorskej kuchyne. Reštaurácia je elegantne zariadená a sedieť sa dá hneď v niekoľkých priestoroch – v kaviarni, reštaurácii, ak je pekne aj na terase a dokonca aj v presklenenej chodbe, odkiaľ je pekný výhľad do parku.

Začali sme polievkou a to tekvicovou, ktorá síce nebola v jedálnom lístku, ale bola v dennej ponuke a príjemná obsluha nám ju ponúkla. Dobre sme urobili, bola presne taká ako má takáto polievka byť – hustá, krémovitá, dobre dochutená.

Z predjedál sme si vybrali Čerstvý ovčí syr, domáce čerstvé a fermentované paradajky, bio repkový olej, trebuľka, horčičné semiačka, domáci chlieb (7,50 EUR) – osviežujúce predjedlo, ktoré tak akurát naladilo naše chuťové bunky na hlavné jedlo. Z tých sme si vybrali Teľaciu pečienku na cibuľke s vínom, čerstvý majorán, zemiaková kaša (15,90) a klasiku všetkých klasík - Viedenský teľací rezeň, zemiakový šalát, valerianu, tekvicový olej (16,20). Pečienka bola naozaj skvostná, mäkká šťavnatá, aj zemiaková kaša krémová, vláčna.

Viedenský rezeň tiež ukážkový – na tenko rozklepaný, na celý tanier, šťavnatý s chrumkavým obalom, zemiakový šalát nám servírovali osobitne. Zemiakový šalát bol na náš vkus trochu kyslý, ale to je jediná výhrada, ktorú sme k jedlám mali.

Obed sme chceli zakončiť dezertom – pôvodne sme si chceli dať Orechovú grilážku, vanilkové chantilly a sezónne ovocie (5,50), nakoniec sme si ale dali dezert z dennej ponuky, ktorým bolo tiramisu v pohári. Opäť – ukážkové, kombinácia chutí presne taká ako má byť. Jemná chuť mascarpone, kávy a amaretta. Chutná bodka za obedom v pokojnej atmosfére na vidieku a pritom len na skok od mesta.

Zhrnutie:

Plus: Chutné jedlo, pekné a príjemné prostredie vhodné aj na svadby a spoločenské akcie

Mínus: Počas našej návštevy nijaké

