Hotel Amade Château – reštaurácia

Noblesný päťhviezdičkový hotel v kaštieli na Žitnom ostrove uprostred dedinky Vrakúň má aj rovnako noblesnú reštauráciu. V lete sa možno príjemne a neformálnejšie usadiť na terase s výhľadom na zámocký park, ale úroveň servisu je tu presne tá istá ako vnútri. Strieborné príbory sú samozrejmosť a tiež pozornosť obsluhy – veru sa nám nestáva často, aby sme si ani raz počas dvojhodinového posedenia nemuseli sami doliať vodu a víno.

Obsluha je tu znalá jedálneho lístka aj vínnej karty a vie erudovane odporučiť z jedného aj druhého. Jedálny lístok je stručný, sezónny, varí sa tu podľa zásad hnutia slow food, veľa surovín pochádza z hospodárenia farmy majiteľov. Aj v zámockom areáli je veľká bylinková záhrada.

Z predjedál sme sa rozhodli pre Paštétu z mangalice s ružovým korením s chrumkavou sezónnou zeleninou (8,00 €) a Pečenú kačaciu pečeň s masťou a chutney zo zeleného jablka (11,00 €). Obidve jedlá spolu s domácim chlebom boli na jednotku. Paštéta mala vláčnu konzistenciu, bola dobre dochutená, nie príliš slaná a zelenina jej chuť osviežila. Kačacia pečeň, ako ju tu pripravujú, je pre ľudí, ktorí majú radi túto surovinu, vyslovene pochúťka.

Keďže predjedlo bolo sýte, ako pre jedno z hlavných jedál sme sa rozhodli pre šalát - Čerstvý šalát s kúskami zubáča, reďkovkou a praženou pohánkou (12,00 €). V horúcom letnom dni ľahké a svieže jedlo. Zaujala nás najmä kombinácia rôznych textúr – mäkká šťavnatá ryba a chrumkavé pohánkové minipukance.

Ako druhé jedlo sme si zvolili Hovädzie líčka, teľaciu sviečkovicu so zemiakovým pyré, slivky s červeným vínom (28,00 €) , sýtejšie jedlo, mäso výborne pripravené, dalo by sa jesť len aj vidličkou. Kombináciami so sladkokyslými slivkami mu dala pri chuťovo menej výraznej zemiakovej kaši šmrnc.

Z dezertov sme si vybrali Domáci punčový rez (6,50 €) a Sezónny ovocný mousse (6,50 €). Punčový rez nemal takú výraznú chuť po punči, ako je človek zvyknutý z klasických „punčákov“ z cukrární, ale bol lahodný, Ovocná pena bola jahodová, rozplývala sa na jazyku a obidva dezerty boli okrem toho že chutili aj pastvou pre zrakové bunky. Na servírovaní si kuchyňa naozaj dala záležať.

Reštaurácia má naozaj bohatú vínnu kartu, s vlastnými vínami z kaštieľa, slovenskými vínami aj zahraničnou produkciou.

Kto sa nevie rozhodnúť, ktoré jedlo si vybrať, môže ochutnať niekoľkochodové degustačné menu (za 50 €), kaštieľ robí aj individuálne vínne večere so snúbením jedla a vína z ich vinárstva.

Okrem hlavnej reštaurácie sa v kaštieli nachádza v kaštieli ešte jedna, reštaurácia Kukkonia v rytierskom štýle, ktorá je využívaná napríklad na tematické večere a na organizovanie akcií.

Zhrnutie:

Plus: Chutné jedlo v noblesnom prostredí, pozorná obsluha.

Mínus: Počas našej návštevy nijaké.

TIPY:

