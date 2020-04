Hotel Club - reštaurácia

ročník hodnotenia: 2020 MUDr. Alexandra 24, Kežmarok 052 452 40 51 - 2 http://www.hotelclubkezmarok.sk medzinárodná, lokálna 2 cenová úroveň

Hotel Club v historickom centre Kežmarku navštevujú klienti už takmer tridsať rokov. K ubytovacím službám patria zákonite aj tie reštauračné. V reštaurácii hotela je okrem jedálenskej časti, barového pultu aj krb na príjemné posedenie v zime. V lete môžete zase sedieť na furmanskej terase.

V reštaurácii ponúkajú pokrmy slovenskej a medzinárodnej kuchyne. Na stenách tu vystavujú poľovnícke trofeje z celého sveta. Preto je prirodzené, že tu môžete ochutnať poľovnícke jedlá ako napríklad jelení guláš s knedľou.

Charakter reštaurácie podporujú masívne stoličky a drevený vyrezávaný kazetový strop. Stoly boli pekne prestreté a čisté. Na webe sme sa zase dozvedeli, že ich špecialitou je pečené prasa. Pripravia vám ho, ak si ho objednáte deň vopred.

Varia tu denné menu za naozaj ľudové ceny okolo 4 eur alebo si môžete vybrať z a la carte. Na jedálnom lístku nájdete tiež výber rokmi u zákazníkov osvedčených jedál ako napríklad klasický rezeň, vyprážaný syr, mäsom plnenú zemiakovú placku. Ak ste v reštaurácii s dieťaťom, uvaria mu podľa vášho výberu akýkoľvek typ jedla so zľavou 50 % z ceny jedla pre dospelých.

Jedálny lístok je rozsahom veľký. Kuchyňa by ale mala ľahšiu prácu, ak by sa počet pripravovaných jedál znížil a v úspornejšej verzii jedálneho lístka by sa aj zákazník lepšie orientoval. Cenovo sú jedlá pre zákazníka viac ako prijateľné – najdrahšie stáli 10 €. Osobitne sa účtujú prílohy, zaplatíte za ne rovnako 1, 40 € bez ohľadu na to, či si dáte hranolky alebo americké pečené zemiaky.

Z jedálneho lístka sme si vybrali dve v našej kuchyni klasické polievky –Slepačí vývar s domácimi rezancami (1,80 € ) a cesnakovú polievku so syrom a opraženou žemľou. Obe polievky boli chuťovo dobré, vývar bol plný rezancov, zeleniny a mäsa.

Z hlavných jedál sme si vybrali biftek s vajcom. Naservírovali nám ho klasicky, s oblohou. Ako prílohu sme k nemu mali hranolky (1,40 €). Biftek bol pripravený tak, ako má byť.

Druhým hlavným jedlom bola tatranská sviečková s brusnicami (10 €). Jedli sme ju s americkými zemiakmi naservírovanými na osobitnom tanieri. Mäso bolo v poriadku, chybou omáčky však bolo, že sa smotana nespojila s ostatnými prísadami.

Z dezertov stavili v Clube na osvedčenú klasiku – palacinky a štrúdľu. My sme si dali palacinky s orechmi a šľahačkou (2,50 €). Boli dobrým záverom našej večere.

Zhrnutie:

Plus: Ochotná obsluha a bezkonkurenčné ceny.

Mínus: Žiadny zásadný, akurát menej vydarená omáčka v tatranskej sviečkovej.

TIPY:

© 2020 News and Media Holding