Hotel Galanta – The Grove - Restaurant

Priznáme sa, na návštevu reštaurácie hotela Galanta – The Grove sme sa veľmi tešili. Už keď sme tu boli prvýkrát, mala reštaurácia veľmi dobrý servis a kvalitne pripravené vyberané jedlá. Inak tomu nebolo ani tentokrát.

Sezónne menu pod taktovkou šéfkuchára Ľudovíta Kádára a jeho tímu pripravili skutočné lahôdky. Chválime moderný a priestranne členený priestor, jednoduché a efektívne prestieranie bez zbytočných ozdôb. Pokiaľ ste ubytovaní v hoteli, rezerváciu miesta postačí nahlásiť na recepcií. Pokiaľ sa vyberiete iba na večeru, či obed, odporúčame pre istotu telefonickú rezerváciu.

Obsluha mimoriadne prívetivá, ochotná so všetkým poradiť. V menu á la carte dominujú prepracované pokrmy spracované podľa moderných kulinárskych metód. Dominovala v ňom špargľa na viaceré spôsoby.

Z predjedál nás zaujala najmä zapečená špargľa so syrom Brie, prosciuttom a medvedím cesnakom (6,90). Skutočná lahôdka na úvod. Chrumkavá zelená špargľa v kombinácií syra a pesta z medvedieho cesnaku bola výbornou voľbou. Odporúčame. Pochutili sme si aj na klasike – tradičnom hovädzom tataráku, ktorá bol už vopred zamiešaný. Doplnený bol o kúsky opečenej bagetky, cesnaku a masla (10,99).

Pri špargli sme zostali aj pri polievkach. Špargľová krémová s medvedím cesnakom, bola ľahká, výborne konzistentná, s jemnou arómou orechov (4,10). Naopak hutná, no chuťovo výborná bola veľká rybacia polievka. Poctivou ju robil dokonalý mierne sladkastý vývar z mušlí, tresky, celých kreviet, chobotnice, sépie či lososa. Doplnená hustým paradajkovým základom a chrumkavou bagetkou sme sa cítili ako vo francúzskom Provence. Za porciu tejto, výdatnej a sýtej polievky zaplatíte 10,90 eura.

Kto ale nezvolí rybaciu polievku a má chuť naopak na rybací hlavný chod, odporúčame zubáča (14,89) na špargľovom rizote s rukolou. Krehká lahodná ryba (aj keď je vykostená pozor na zopár kostičiek) bola šťavnatá, vôbec nie suchá. Rizoto výborne sekundovalo a dopĺňalo spektrum chutí.

Milovníci diviny určite uprednostnia pečeného bažanta na hríboch s karamelizovanými jablkami (14,99). Veľká a výdatná porcia bažantích stehien a pŕs na víne doplnená slaninkou a zemiakmi podávaná priamo na liatinovej panvičke. Absolútna pochúťka. Odporúčame. Obsluha nás pre jedením upozornila, že bažant pochádza priamo od poľovníkov, tak si máme dať pozor na prípadné broky, ktoré nie sú pri spracovaní vidieť. My sme chvalabohu nijaké nenašli.

Na záver nás v ponuke dezertov zaujalo jahodové créme bruleé (4,40) a domáca orechová torta (3,99). Créme bruleé bol vynikajúci, správne pripravený s cukrovou krustou na povrchu. Jediným sklamaním bolo, že jahodová zložka bola podávaná zvlášť a nebola zakomponovaná priamo v kréme.

Kopček kvalitnej vanilkovej zmrzliny dezert príjemne osviežil. Orechová torta (uvádzaná v menu aj ako šomlói torta) s makom, lekvárom bola nadýchaná, ľahká a výborne sa hodila k poctivému espressu.

Návšteva reštaurácie The Grove nás opäť potešila, potvrdila svoje miesto na slovenskej gastro scéne. Počas našej návštevy sme za huťový zážitok osobne poďakovali sous chefovi a jeho asistentovi, ktorí nám toto skvelé menu pripravili. Vysoká gastronómia, kde necítite kuchárove ego na tanieri – to je reštaurácia The Grove v hoteli Galanta.

Zhrnutie:

Plus: Chutné jedlo a ochotný personál, výborný pomer kvalita/cena.

Mínus: Pri tejto úrovni gastronómie by mohol byť jedálny lístok stručnejší.

TIPY:

