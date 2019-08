Hotel GOLFER – Ile de Ré

ročník hodnotenia: 2018 J. Horvátha 910/50, Kremnica 045/ 6743767, 0918 898 152 www.hotelgolfer.sk Po: zatvorené, Ut-Sob: 11:30 – 14:30 a 18.00-21.00, Ne: 11.30.-14.30 francúzska Alexandre Koplewsky 3 cenová úroveň

Ľudí, ktorí vyštudovali jedno a robia iné, je naprieč všetkými povolaniami množstvo. Tých, čo sa väčšinu svojej kariéry venovali jednej profesii a potom ju vymenili za úplne iné pracovné zameranie je už podstatne menej. Ale bývalý pilot a vojenský pridelenec v kuchyni? To nájdete na svete asi len na jednom mieste - v reštaurácii hotela Ile de Ré hotela Golfer v Kremnici. Kuchyňu tu vedie a keď treba sa za sporákom zvŕta Alexandre Koplewsky. Plukovník francúzskych vzdušných síl, v ktorých slúžil 25 rokov ako pilot – stíhač a potom ako pridelenec obrany na Francúzskom veľvyslanectve v Bratislave. Potom sa varenie a spoznávanie rôznych kuchýň, ktoré bolo jeho koníčkom počas vojenskej kariéry po celom svete, stalo jeho povolaním po jej skončení.

Takže – ak chcete na Slovensku autentickú francúzsku kuchyňu a aby vám varil a podebatoval si s vami pri stole šarmantnou slovenčinou rodený Francúz, treba ísť do Kremnice. Francúzsky je aj názov reštaurácie, Ile de Ré, je pôvabný ostrov pri francúzskom atlantickom pobreží. My sme sa do Ile de Ré vybrali na večeru počas nášho pobytu v Golferi a jedálny lístok nám ponúkli hneď pri check-ine na recepcii. Dohodli sme si aj čas, na ktorý večeru chceme.

Pred časom reštaurácia zmenila koncept – namiesto stáleho jedálneho lístka (na webe sme ešte našli ten) robia každý deň novú ponuku, takže vždy keď tam prídete, si môžete vybrať niečo iné. Menu je vždy na jednej strane formátu A4. My sme si vybrali predjedlá „echt“ francúzske - Slimáky na červenom víne a Husaciu pečeň Foie Gras s karamelizovanými jablkami a hroznom, jedno aj druhé chuťovo lahodné, nás navnadilo na hlavný chod. Tu sme si z ponuky vybrali steak s koňakovou omáčkou a Kačacie prsia na pomarančovej omáčke so zemiakovým koláčikom.

Opäť – jedno aj druhé boli naozajstnými pochúťkami – steak šťavnatý, presne ten stupeň prepečenia, ktorý sme chceli a chuťovo zaujímavá a vynikajúca omáčka k nemu. Rovnakou lahôdkou boli kačacie prsia – ružové, mäkké šťavnaté s chrumkavou kôrkou a sviežou pomarančovou omáčkou. Zemiakový koláčik, ako sme sa dozvedeli zo zemiakov dovezených z Francúzska, jedlo vhodne dopĺňal.

Z dezertov sme zvládi len jeden – Francúzske čokoládové suflé a bolo pripravené naozaj ukážkovo – s chrumkavou kôrkou a tekutým čokládovým stredom. Takže – ak budete mať cesto okolo Kremnice a chuť na francúzsku kuchyňu - tak Ile de Ré.

Zhrnutie:

Plus: výborná francúzska kuchyňa, šarmantný šéfkuchár

Mínus: na začiatku marca, keď sme tu boli nesedelo reálne menu s menu na webe

TIPY:

