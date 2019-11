Hotel Horizont - Culinary Restaurant

ročník hodnotenia: 2020 Stará Lesná 178, Stará Lesná 052 7 851 222 horizontresort.sk medzinárodná 3 cenová úroveň

Stará Lesná je väčšine tatranským turistom tak trochu od ruky. Zastavia sa tu večer, aby mali kde hlavu zložiť a ráno už utekajú smer vysokohorské štíty. Ak však práve nebrázdite všetky možné chodníky a máte chuť na výbornú gastronómiu doplnenú kľudom a usmiatym personálom, skúste si spraviť prestávku v Culinary Restaurant v hoteli Horizont.

My sme sa tu zastavili na neskorší obed, počas nášho víkendového pobytu v Tatrách. Reštaurácia slúži hlavne hotelovým hosťom na raňajky a večere, ale je tu možnosť vybrať si aj z á la carte menu.

Priestor reštaurácie je veľmi vkusne zariadený, rozdelený na dve časti. V zadnej miestnosti nás milo prekvapilo veľké strešné okno, ktoré miestnosť presvetlilo. V čase nášho príchodu, bola reštaurácia prázdna, tak sme si vybrali stôl, ktorý sa nám najviac páčil a čakali sme. Dlhú chvíľu sa nič nedialo, bolo počuť len hrmot z kuchyne. Začali sme sa ošívať od hladu a nakoniec sme sa rozhodli, že sa pôjdeme opýtať či je vlastne reštaurácia otvorená.

Prvý do rany nám prišiel usmiaty čašník v lobby bare. Vysvetlil nám, že v reštaurácií prebieha inventúra, ale veľmi rád nám obed naservíruje v bare.

Keďže bolo vonku príjemne teplo, ponúkol nám miesta na terase. Krajší výhľad na slnkom zaliaty Lomnický štít by sa hľadal ťažšie. Okrem nás bolo na terase len pár hotelových hostí, všade vládol pokoj a príjemná atmosféra sobotného poobedia.

Príjemne nás prekvapili veľké záhradné hojdačky, na ktorých sa dalo ležať. Veľmi sa nám hodili, keď sme si chceli oddýchnuť počas jednotlivých chodov nášho naozaj sýteho obedu.

Jedálny lístok je postavený hlavne na jedlách z regiónu, je prehľadný a tak akurát dlhý.

Pri výbere jedál sme veľmi neváhali, okrem hlavného jedla. Tam by sme si zvolili aj viacero jedál, keby nám to objem žalúdka umožňoval.

Ako predjedlo sme si vybrali Husaciu paštétu s cibuľovou marmeládou a chipsami z lokše (5 €) a Carpaccio z pečenej cvikly s cviklovým pyré, kyslou smotanou, kozím syrom a orechami (5 €).

Obe predjedlá mali správne vyváženú chuť, husacia paštéta mala jemnú konzistenciu a carpaccio bolo nakrájané na naozaj jemné plátky. Z polievok sme si vybrali vývar s mäsom a rezancami (3 €) a Hubovú krémovú podávanú v bosniaku (5 €).

Vývar ako klasika jedálnych lístkov nás zahrial a potešil. Čo nás však príjemne šokovalo, bola hubová polievka. Bola naozaj vynikajúca. Bosniak, v ktorom sa podávala bol chrumkavý, dokonca jeho vrch bol mierne opečený. Polievka mala hustú konzistenciu a plávalo v nej naozaj veľa hríbov.

Po boji pri výbere z hlavných jedál sme si zvolili Pomaly pečený hovädzí krk so zemiakovou plackou s kyslou kapustou a bryndzovou penou (10 €). Mäso bolo krásne mäkké, výborne dochutené a vo veľkosti porcie na nás vôbec nešetrili. Ak by ste však ako prílohu očakávali kyslú kapustu a zemiakové placky, mohli by ste byť sklamaní. Kuchár sa rozhodol dať kapustu do placiek.

Nezvyčajná kombinácia, nám však naozaj veľmi chutila. Ako druhé jedlo sme ochutnali Bravčovú panenskú s polentovou rolkou so špenátom a hubovou omáčkou (11 €). Opäť musíme pochváliť kuchára za výborne pripravené mäso s jemným nádychom do ružova. Polenta v akejkoľvek forme nie je v našich reštauráciách tak často vídana, vo forme rolky bola výborná.

Keď sme sa prepracovali k dezertom, neostávalo nám už skoro žiadne miesto, kam ich ešte “napchať”. Keďže sme sa však pustili do boja, museli sme ho dokončiť. Vybrali sme si Vanilkovú zmrzlinu obalenú v pistáciách s čokoládovou omáčkou (5 €), ktorá nám v v teplom dni padla naozaj dobre. Druhou voľbou boli mini šišky s tvarohou penou a cviklovým sorbetom (5 €), ktoré nám chutili a tvarohová pena nás preniesla kúsok do nášho detstva.

Z reštaurácie sme odchádzali naozaj najedení, čo je primárnou úlohou každého zariadenia. Naviac sme si však odniesli aj príjemný pocit z krásneho prostredia a milého personálu. Celý náš obed sa niesol v atmosfére pokoja a spríjemnil nám ho humor miestneho čašníka.

My sme sa na jeho nôtu naladili skoro okamžite. Vyskúšajte si niekedy spraviť odbočku na obed do Starej Lesnej. Určite nebudete sklamaní.

Zhrnutie:

Plusy - krásny výhľad z terasy, príjemný personál, rozumné ceny

Mínusy - na reštaurácií nebol oznam, že je zatvorená, zišiel by sa jedálny lístok na webe

© 2019 News and Media Holding