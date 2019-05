Hotel Karpatia - reštaurácia Mozaika

ročník hodnotenia: 2019 Čsl. Armády 26, Humenné 00915 881 362 http://hotel-karpatia.sk Denne: 6.00.- 22.00 medzinárodná, lokálna 2 cenová úroveň

Elegantná reštaurácia štvorhviezdičkového hotela je najlepšou možnosťou, kde sa v Humennom najesť – oplatí sa vyjsť to jedno poschodie, keďže sa nenachádza na prízemí., ale až na prvom hotelovom poschodí. Preto ju po večeroch využívajú najmä ubytovaní hostia, aj počas našej návštevy tu sedela skupinka zahraničných návštevníkov. Patrili k firemnej klientele, ktorá hotel najčastejšie využíva.

Človeka, ktorý príde do reštaurácie prvý krát určite zaujme hneď interiér s vzorne prestretými stolmi a mozaikou, či plastikou, ktorá zdobí jednu zo stien a podľa ktorej reštaurácia dostala názov. Hotel funguje totiž už vyše pol storočie a toto dielo z roku 1966 je aj po rekonštrukciách pripomienkou pôvodného vybavenia.

Jedálny lístok reštaurácie je zaujímavo koncipovaný, jedál je v ňom tak akurát, aby čítanie neunavilo a je zostavený tak, aby si vedel z neho každý vybrať. Hneď v úvode je aj príhovor šéfkuchára. Okrem stabilného lístka je k dispozícii vždy aj sezónne menu. V čase našej návštevy to bolo zimné a z neho sme si aj časť jedál vyberali.

Napríklad Boršč s domácim chlebom – (3,50 EUR). Bol hustý, chuťovo výrazný a servírovaný s krajčekom opečeného domáceho chleba. Z klasického jedálneho lístka sme si vybrali miestnu špecialitu – Tatarčané pirohy (6,90) , sú to klasické pirohy, v tomto prípade boli tvarohové, len namiesto klasickej múky sa používa pohánková. Boli ozdobené opraženou cibuľkou a osobitne sa k nim servírovala kyslá smotana. Kto sa nachádza v tomto regióne a má vzťah k regionálnym jedlám, bez ochutnania Tatarčaných pirohov by rozhodne nemal odísť.

V hoteli aj v reštaurácii sme sa počas našich návštev vždy stretli s veľmi milým personálom a táto návšteva nebola výnimkou. Ako dezert sme si totiž chceli dať Jahodové gule s tvarohovou omáčkou, háčik bol ale v tom, že boli uvádzané v sezónnom menu medzi hlavnými jedlami. Na našu otázku, či by nám vedeli dať aj polovičnú porciu ako dezert sme dostali odpoveď, že samozrejme a tak aj bolo a aj na účte bola zaznamenaná polovičná cena (2,95 EUR).

Gule boli naozaj domáce, resp. z hotelovej kuchyne, hoci je to typ jedla, kde reštaurácie občas neodolajú pokušeniu, servírovať ho z „hotovky“ a stalo sa nám to aj v dobrých podnikoch., Toto našťastie nebol ten prípad. Gule boli plnené celými jahodami, nie jahodovým pyré, ako to býva pri polotovaroch. Preliate boli tvarohovo smotanovou omáčkou, čo ich chuť zvýraznilo.

Keďže hotel má aj samostatný vínny bar, ťaží z neho aj reštaurácia, vínna karta je tu naozaj bohatá a je v nej aj pekný výber slovenských vín s cenami od 8,90 EUR za fľašu.

Zhrnutie:

Plus: Chutné jedlo, príjemná obsluha

Mínus: Počas našej návštevy nijaké

© 2019 News and Media Holding